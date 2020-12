Richtig verhalten

Eine Verkäuferin in Erfurt vermutete Dienstagnachmittag einen Diebstahl und verständigte die Polizei. Zwei Männer wollten an ihrer Kasse mit der EC-Karte einer Frau bezahlen. Auf Nachfrage gaben sie an, dass es sich um die Karte einer Freundin handelte. Da ihr die Sache trotzdem merkwürdig vorkam, kassierte sie die EC-Karte ein. Bei einer Überprüfung der Polizei stellte sich heraus, dass die Geldkarte einer 18-Jährigen gehörte. Tatsächlich hatte alles seine Richtigkeit. Die junge Frau war schwanger und hatte Freunde mit dem Einkauf beauftragt.

Auch wenn sich in diesem Fall alles zum Guten gewendet hat, empfiehlt die Polizei Verkäufern, Taxifahrern und Bankangestellten stets wachsam zu sein. Durch ihr aufmerksames Verhalten können Diebstähle und Betrugshandlungen verhindert werden.

40 Gramm Marihuana in Unterhose

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen kontrollierte eine Polizeistreife in der vergangenen Nacht einen 39-jährigen Mann in der Erfurter Innenstadt. Schnell nahmen die Beamten den Geruch von Marihuana wahr. Während seiner Durchsuchung zog der Mann einen Gefrierbeutel mit 40 Gramm Marihuana aus seiner Unterhose. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weiteres Marihuana sicher. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes erstattet.

In Handyladen eingebrochen

Aufgrund eines Alarms rückte in der Nacht zu Mittwoch ein Sicherheitsdienstmitarbeiter zu einem Handygeschäft am Erfurter Anger aus. Einbrecher hatten gegen 2.50 Uhr in dem Laden zugeschlagen. Die Täter zerstörten die Verglasung der Eingangstür, um in die Räume zu gelangen. Dort stahlen sie ein Tablet und ein Smartphone von bisher unbekanntem Wert. Durch den Alarm wurden die Diebe verschreckt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen