40-Jähriger auf Parkplatz bewusstlos geschlagen und diverse Einbrüche: Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. Diebe entwendeten aus einem Lagerhaus im Norden Erfurts Maschinen im Wert von rund 30.000 Euro und ein 40-Jähriger ist auf einem Parkplatz angegriffen worden. Diese und weitere Meldungen:

Geringe Beute aber hohen Sachschaden hinterließ ein Einbrecher in der Krämpfervorstadt. Wie die Polizei schreibt, hatte der Dieb eine Tiefgarage betreten, die mehrere Mehrfamilienhäuser miteinander verbindet. Dort brach er insgesamt neun Kellertüren auf und machte sich an drei Abstellräumen zu schaffen.

Am Ende war seine Beute zwar nur ein Technikartikel im Wert von 70 Euro gewesen, den Sachschaden schätzen die Beamten allerdings auf 1200 Euro. Der Einbruch fiel den Mietern erst am Mittwochmorgen auf.

Einbruch in Lager

Schwere Maschinen und Zubehör entwendeten in der Nacht zu Mittwoch Diebe aus einem Lager im Norden Erfurts. Außerdem hätten die Einbrecher auch Büros durchwühlt und einige hundert Euro erbeutet, schreibt die Polizei in einer Meldung. Insgesamt sei ein Wert von 30.000 Euro gestohlen worden sowie ein Sachschaden von mehr als 4000 Euro entstanden. Nun ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Diebstahl.

Pfefferspray für Dieb

Ein 34-Jähriger füllte am Mittwochmorgen im Erfurter Norden seinen Rucksack in einem Lebensmittelgeschäft und wollte dieses verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er aber laut Polizeimeldung von einem Ladendetektiv entdeckt. Das brachte den mutmaßlichen Dieb derart in Rage, dass der Mitarbeiter Pfefferspray gegen den 34-Jährigen einsetzte.

Die Polizei musste den mutmaßlichen Langfinger nun beruhigen. In seinem Rucksack fanden die Beamten neben den Lebensmitteln auch noch DVDs, die er offenbar zuvor in einem anderen Geschäft gestohlen hatte.

Angriff auf Parkplatz

Im Süden von Erfurt ist am Mittwochabend ein 40 Jahre alter Mann von einem 29-Jährigen mit Fäusten malträtiert worden. Laut Polizei gerieten die beiden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Streit. Der 40-Jährige ging bei der Attacke zu Boden, was den Jüngeren aber nicht davon abhielt, weiter auf sein Opfer einzuschlagen, bis der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Drei Diebe klauen Parfum

Drei Diebe steckten sich am Mittwochmorgen in einem Drogeriemarkt Parfum und Hygieneartikel im Wert von 100 Euro ein. Mitarbeiter erwischten die drei dabei und konnten sie bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort festhalten. Noch während die Polizei vor Ort war, kam der dritte Langfinger – ohne die Beute. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gestellt.

