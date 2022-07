40 Jahre Jazzclub Erfurt: Hommage an die Pioniere des Jazzrock

Erfurt. Der Erfurter Jazzclub lädt zu besonderen Höhepunkten anlässlich seines 40-jährigen Bestehens ein.

Das Konzert am 2. Juli ist eines der Höhepunkte anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Jazzclub Erfurt. Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgski wurde schon einige Male neu interpretiert. Das wohl bekannteste Werk schlechthin ist Pictures At An Exhibition von der Kultband Emerson, Lake and Palmer. Für Prog-Rock-Fans der 70er ein Heiligtum der Rockmusik, welches oft Ton für Ton nachgespielt wird. Nicht so bei „Voyager IV“.

Was der Pianist Marcus Schinkel und der Sänger und Multi-Instrumentalist Johannes Kuchta mit ihrem Band-Projekt abliefern, ist frisch und inspirierend. Sogar mehrfach ausgezeichnet wurde das gegen Ende 2019 erschienene Album: Pictures At An Exhibition by Voyager IV bekam den Deutschen Rock- und Pop-Preis in vier Kategorien. Die hochkarätig besetzte Band bringt den Mix aus Klassik, Rock und Jazz rüber. Für Marcus Schinkel selber ist es eine „Hommage an die Pioniere des Jazzrock wie George Duke, Joe Zawinul, John Lord und nicht zuletzt Keith Emerson“. Ein Mix, den man unbedingt auch live erleben sollte.

Samstag, 2. Juli, 20 Uhr Jazzclub Erfurt, Hof des Volkskundemuseums Juri-Gagarin-Ring 140 a