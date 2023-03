40 neue Bäume in Möbisburg gepflanzt

Erfurt. Ein kleiner Wald entsteht und soll den Unterricht in der Grundschule im Erfurter Ortsteil Möbisburg bereichern. Doch er hat noch eine andere Aufgabe.

Nachhaltiger Umweltschutz für Kinder und den Ortsteil Möbisburg gleichermaßen – das waren die Wünsche von Schulleiterin Stefanie Stalzer und dem stellvertretenden Ortsteilrat Matthias Göpel. Das Garten- und Friedhofsamt half bei der Umsetzung.

Die beiden Abschlussklassen pflanzten als Vertreter der Grundschule Möbisburg mit Umweltdezernent Andreas Horn 40 neue Bäume im Stadtwald am Wasserwerk, um diesen zu erweitern und zu erhalten. Der kleine Wald aus Winterlinden, Vogelkirschen, Traubeneichen und Spitzahornen soll dauerhaft in das Schulkonzept eingebettet werden. In Zukunft werden sich alle Klassen um die Pflege dieser Bäume kümmern und sie in unterschiedlichen Formen in den Unterricht einfließen lassen. So wird der Lebensraum Wald durch ein Praxisbeispiel direkt erlebbar.

Mit der Pflanzung wird nicht nur der Lebensraum einheimischer Tiere und Pflanzen geschützt. Sie leistet auch einen Beitrag zum Erhalt der ökologischen Vielfalt. Das Ökosystem gehört zu den Themen des Heimat- und Sachkundeunterrichts, die hierdurch unmittelbar erfahrbar werden und Bedeutsamkeit erhalten, wenn man sich selbst durch eine Patenschaft einbringen kann“, so Matthias Göpel.