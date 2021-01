421 Mädchen und Jungen kamen 2020 im KKH Erfurt zur Welt

Erfurt. Am Silvesterabend wurde es im Kreißsaal des Katholischen Krankenhauses noch einmal hektisch. Das letzte Baby im vergehenden Jahr hatte es eilig und kam noch vor dem Jahreswechsel zur Welt. Damit wurden insgesamt im Jahr 2020 im Katholischen Krankenhaus 421 Mädchen und Jungen geboren. Der Blick auf die Statistik zeigt, dass es knapp 200 weniger sind als 2019, allerdings waren die Kreißsäle im KKH über den Sommer wegen Umbauarbeiten zehn Wochen geschlossen.

Auch 2020 zeichnete sich ein deutlicher Trend zum klassischen Vornamen ab. Bei den Mädchen entschieden sich die Eltern am häufigsten für Lina und Frieda, dicht gefolgt von Alma, Emilia, Elisa, Hannah, Maria und Mia. Bei den Jungs führen Mattheo und Paul die Rangliste an, direkt vor Henry, Luis und Oskar.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das die werdenden Eltern uns Tag für Tag schenken und freuen uns," so Dr. Ute Mahnert, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am KKH Erfurt, „dass wir in unseren modernisierten Kreißsälen noch mehr Wohlgefühl und Atmosphäre für das, was uns ausmacht, schaffen konnten: familiär, sicher, geborgen." red