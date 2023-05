43-Jähriger bedroht Frauen mit Messer in Erfurt

Erfurt An einer Haltestelle in Erfurt hat ein 43-Jähriger zwei Frauen mit einem Messer bedroht.

Ein 43-jähriger Mann hat in Erfurt zwei Frauen mit einem Messer bedroht. Er wurde nach kurzer Zeit von der Polizei gestoppt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Demnach bedrohte der Mann die zwei Frauen am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zunächst an der Haltestelle Bergstraße, warf dann das Messer in einen Mülleimer und stieg in eine Straßenbahn. Dabei wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Polizisten stellten den 43-Jährigen nach kurzer Zeit an einer anderen Haltestelle. Gegen ihn wurde Anzeige unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.