Erfurt. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Erfurt 44 Neuinfektionen gemeldet.

44 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden in Erfurt

Damit stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Erfurt auf 306. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 598, teilte die Stadt mit.

Derzeit befinden sich außerdem 17 Patienten in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 83,6 und damit leicht niedriger als am Tag zuvor. Am Freitag wurde bekannt, dass ein Patient einer Seniorenwohngruppe an den Folgen der Krankheit gestorben war.

Fast die Hälfte der 23 Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen ist derzeit Corona-Risikogebiet. In elf Regionen gab es in den vergangenen Tagen teilweise deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, geht aus Angaben des Thüringer Sozialministeriums vom Samstag hervor.