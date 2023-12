Erfurt Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Was man trotzdem gegen das besinnliche Marktgeschehen haben kann.

Der Dezember ist fest in der Hand der Weihnachtsmarktfreunde. Doch was ist, wenn man den ganzen Trubel nicht so mag, wie die meisten es tun? Um auch die Menschen zu verstehen, die auf dem Weg vom Anger zum Domplatz ein miesepetriges Gesicht machen, haben wir fünf Punkte zusammengetragen, die selbst beim nachweislich schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands keinen Spaß machen:

1. (Fast) nirgendwo ist Kartenzahlung möglich

Kartoffelpuffer oder gebrannte Mandeln mit der Karte zahlen? In Deutschland oft noch Fehlanzeige. Foto: Prostock-studio / Shutterstock / Prostock-studio

Viele Städte im Ausland machen es möglich, nur Erfurt hinkt wie viele andere deutsche Orte hinterher. Wo im Ausland auf jedem Gemüsemarkt mit Karte bezahlt werden kann, geht auf dem Weihnachtsmarkt überhaupt nichts. Überhaupt nichts? Nicht ganz! Wer wirklich nicht auf die bargeldlose Bezahlung verzichten kann, findet beim „Heimlichadvent“ auf der Predigerwiese eine Bude, bei der es den Glühwein auch gegen virtuelles Geld gibt. Das erleichtert Vieles.

Auf dem Domplatz muss man sich immer noch Gedanken machen, ob das Bargeld für die ein oder andere spontane Süßigkeit mehr reicht, oder nicht. Und das, wo heutzutage sogar Jugendliche hauptsächlich mit EC-Karte bezahlen, um den Weg zum Bankautomaten und mögliche Gebühren zu sparen. Denn beim Kinderpunsch - und für die Erwachsenen natürlich auch Glühwein - gibt es ein klassisches Problem: die 3,50 Euro für die heiße Tasse hat man vielleicht in der Hand, bekommt aber trotzdem nichts, weil die Münzen für den Tassenpfand nicht reichen. Das mögen viele für ein Luxusproblem halten, doch geht damit auch den Händlern am Ende viel Geld verloren, weil sie weniger verkaufen. Und der Frust ob eines verpassten Grogs oder warmen Apfelsafts macht vielleicht die Freude am Weihnachtsmarktabend zunichte. Also grübelt mal ein wenig, schließlich geht es in den anderen Ländern ja auch.

2. Man läuft sich gegenseitig in die Hacken.

Vor allem an den Abenden und am Wochenende ist der Weihnachtsmarkt vor allem eines: voll. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Wer sich schonmal an einem Freitagabend überlegt hat, einen der Erfurt Weihnachtsmärkte zu besuchen, weiß nur zu gut, was mit diesem Punkt gemeint ist. Kaum hat man sich einem Stand genähert, wird es schwierig. Findet man im Gewusel das Ende der Schlange, quetschen sich andere an einem vorbei, um Tassen abzugeben oder Bekannte zu suchen. Hat man seine Tasse oder sein Essen in der Hand, muss man sich zu einem der Tische durchboxen. Ist keiner mehr frei, stellt man sich irgendwo hin und damit meistens irgendwo in den Weg, was einen die anderen Weihnachtsmarktgäste sofort mit Meckern oder Anrempeln spüren lassen. Die Überfüllung sorgt auch ganz nebenbei dafür, dass man für ein warmes Essen teilweise 20 Minuten anstehen muss. Manchmal muss man dann sogar noch länger warten, weil die Zubereiter in den Buden erst für Nachschub der gewünschten Mahlzeit sorgen müssen. „Das ist richtig doof!“, ertönt es da gern einmal, wenn man an den Wegen zwischen den Buden nicht weiterkommt. Ärgerlich!

Mehr zum Thema Erfurter Weihnachtsmarkt

3. Jedes Jahr grüßt das Murmeltier

Das Karussell am Anger steht hier jedes Jahr. Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Beständigkeit ist etwas Gutes, kann aber auch als etwas Langweiliges empfunden werden. So kann der Erfurter Weihnachtsmarkt zumindest, was die Standorte von Brezelstand und Co angeht nun wirklich keinen Erfurter in die Irre führen: Die Pantoffelbude steht Jahr für Jahr vor der Hauptpost, Fischbrötchen gibt es stets am nördlichen Rand des Domplatzes und die immer gleichen Naschereien haben ihren alljährlichen Stammplatz auf der Schlösserbrücke. Sicher gibt das den Erfurtern auch Sicherheit und ermöglicht ein rasches, zielgerichtetes Ansteuern. Aber will man nicht auch mal überrascht werden?

4. Allergiker haben das Nachsehen

Stolle ist der Klassiker schlechthin, wenn es um Weihnachtsgebäck geht. Doch nicht jeder kann mitessen. Foto: Kristin Schmidt / dpa

Tolles Gepäck, wohin das Auge reicht. Stollen, Plätzchen, Schittchen, Crêpe - eben alles, was das Herz begehrt, beschert den Erfurtern an den Ständen vom Wenigemarkt bis zum Genussmarkt auf der Ega ein großes Schlemmervergnügen. An eine nicht ganz kleine Gruppe Erfurter wird aber seit Jahren nie gedacht - an die, die sich glutenfrei ernähren müssen. Selbst die veganen Gerichte sind für heutige Verhältnisse in eher geringer Zahl an den Buden zu finden. Doch handelt es sich bei einer Allergie gegen Getreideprodukte noch einmal um etwas anderes. So sind Allergiker von allen Naschfreuden aus Teig ausgeschlossen. Dabei ernähren sich sogar viele Menschen glutenfrei, die es gar nicht müssten. Auch wenn die Gebäck-Ausgeschlossen eine Minderheit sind - kein einziges Allergikerangebot anzubieten, ist längst nicht mehr zeitgemäß.

5. Weil er Weihnachten schon vorbei ist

Ist es bei allem Stress am Ende nicht immer doch immer lohnenswert, sich dem Getümmel zu stellen? Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Bei allem Gemecker über die Dinge, die zu viel oder zu wenig sind, können sich die meisten Erfurter dann doch nicht dem Zauber der Weihnachtsmärkte entziehen. Wer weiß, dass ihn die Menschenmassen stören, muss ja nicht unbedingt am Wochenende hingehen. Auch nachmittags und unter der Woche kann ein Besuch auf den Erfurter Märkten schön sein: mit mehr Bewegungsspielraum und demselben Essen, nur ohne lästige Schlangen. Und ist ein „Alle Jahre wieder“ nicht manchmal auch schön, selbst wenn es die Weihnachtsmarktstände betrifft, die jedes Jahr an den gleichen Orten stehen? Fakt ist, wenn sie wieder abgebaut werden, liegt schon ein wenig Wehmut in der Luft. Und das ist dann doch wieder ein Grund, sich auch 2023 auf die Erfurter Weihnachtsmärkte einzulassen.