5 Orte auf der Welt, die Erfurt verdammt ähnlich sind

An welches Gebäude denkt der Erfurter sofort, wenn er die Polizeidirektion in Casablanca sieht

Erfurt. In Erfurt gibt es einige Bauwerke, die Pendants auf der ganzen Welt haben. Marokko, Polen, Israel – eins steht sogar in Sömmerda.

Die Sommerferienzeit führt viele Erfurter in nahe und ferne Gegenden, wo sie vielfältige Landschaften und Architekturen erleben. Einige bleiben während der warmen Wochen aber auch in der Blumenstadt, können sich allerdings in Anbetracht des reichhaltigen Gebäudeangebots der Landeshauptstadt nicht grämen: Denn mitten in Erfurt gibt es zwei Bauwerke, die den Betrachter auf eine gewisse Weise an andere Orte transportieren können.

1: Die alte Polizeidirektion in Casablanca, Marokko

Eine alte Polizeidirektion in Casablanca hat große Ähnlichkeit mit dem alten Bahnhofsgebäude in Erfurt. Foto: John Schmetzing

Der Uhrenturm des alten Bahnhofsgebäudes sieht dem Uhrenturm in Casablanca sehr ähnlich. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Diese imaginierte Reise lässt sich klassisch am Hauptbahnhof beginnen. Das ursprüngliche Bahnhofsgebäude – um es genau zu sagen, der Uhrenturm des Baudenkmals – hat nämlich eine große Ähnlichkeit mit der Polizeidirektion in Casablanca. Alte Postkarten aus der Hauptstadt Marokkos zumindest lassen einen ähnlichen Maßstab vermuten und auch die Fenster und Dekoelemente lassen das heute weniger frisch anmutende Haus als Zwilling des Erfurter Pendants zu.

2: Altes Kaufhaus in Breslau, Polen

Ein altes Kaufhaus in der Breslauer Innenstadt lässt an den Anger 81 erinnern. Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Im etwas näher gelegenen Breslau gibt es gleich zwei Bauten, die durch ihre abgerundeten Formen zu internationalen Zwillingen des ursprünglich als Haus des Deutschen Handlungsgehilfen-Verbandes genutzten Anger 81 werden.

3: Wohnhaus in Breslau, Polen

Am Wohnhaus im, Süden Breslaus gibt sind die Balkons ebenso abgerundet, wie beim ehemaligen Sanitätshaus in Erfurt. Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Während ein altes, momentan leer stehendes Kaufhaus am Rynek der polnischen Stadt mit einer Fassade ohne Balkon-Austritt auskommt, sind die Balkons am Wohnhaus im Süden der Stadt schon auffällig groß.

4. Wohnhaus in Haifa, Isreal

Das Salam-Haus in Haifa hat ebenfalls eine ausladen und gebogen geformte Seitenfassade. Foto: Franziska Franken

Ähnlich kann der, der danach sucht, auch mit dem ehemaligen Sanitätshaus am Anger 81 zusammenstellen. So führen die Linien des ersten Hochhauses der Stadt in viele Richtungen. Eine direkte Verbindung wurde bereits in der Ausstellung „Erfurt/Haifa. Architekturen der Moderne im Dialog“ gezogen und bringt so einen Hauch Israel in die Innenstadt.

5. Geschäftshaus in Sömmerda, Deutschland

Schaut man sich das Reisebüro in Sömmerda genauer an, wird der Kenner den Bezug zum Erfurter Geschäftshaus schnell erkennen. Foto: Klaus Baum / Funke Medien Thüringen

Und wer Kurzreisen bevorzugt, kann die architektonische Parallele auch in Sömmerda finden, wenngleich im etwas kleineren Format.