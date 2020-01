50 Millionen Euro als Vitaminspritze für Erfurts Südosten

Sie haben 50 Millionen Euro. Wie setzen Sie das Geld ein, um Erfurts Südosten lebenswerter zu gestalten?

Diese Frage darf sich die Stadt tatsächlich stellen. Erfurt ist eine von sechs deutschen Kommunen, in denen die Zukunft der Städtebauförderung in einem bundesdeutschen Modellvorhaben in der Praxis erprobt werden soll. Erfurts Südosten, als Zielgebiet für die Förderung erkoren, soll mit den Weg dafür weisen, wie Großwohnsiedlungen bundesweit fit für die Zukunft gemacht werden.

Bei der Förderung geht es ausschließlich um den Städtebau, nicht um die soziale Infrastruktur. Wie das Geld im Südosten eingesetzt werden soll, wollen die Verantwortlichen bei der Stadt durch eine breite Bürgerbeteiligung ermitteln. Bei Rundgängen und Diskussionen sollen möglichst viele verschiedene Bevölkerungsgruppen erreicht werden.

Missstände gibt es im Südosten zuhauf

Die Stoßrichtung gibt Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich (parteilos) aber bereits vor. „Es geht darum, Missstände zu korrigieren und die Wunden aus baulichen Fehlentwicklungen zu heilen“, sagt er.

Die Stielerstraße endet als Sackgasse am Großen-Herrenberg-Zentrum, das auch selbst als städtebaulicher Missstand gilt. Foto: Holger Wetzel

Missstände gibt es zuhauf, meint auch Erfurts Chef-Stadtplaner Paul Börsch. Wiesenhügel, Kleiner und Großer Herrenberg, Melchendorf, Drosselberg, Buchenberg – Börsch vergleicht die Großwohnsiedlungen im Südosten mit Trutzburgen, die autark auf ihren Hügeln existieren, aber untereinander kaum Verbindungen aufweisen. Orte, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen, sind zu Fuß, mit dem Fahrrad oder selbst mit dem Auto erst nach vielen Kilometern und Minuten zu erreichen, weil der Südosten so zerschnitten ist.

„Die wesentlichen Fehlstellen liegen in den Rändern der einzelnen Großwohnsiedlungen“, sagt Börsch und spricht von „inneren Rückseiten“. Diese Flächen sollten daher den ersten Schwerpunkt der Förderung bilden.

Die Kreuzung von Kranichfelder Straße, Haarbergstraße und Wiesenhügel zum Beispiel bildet eigentlich das logische Zentrum des Südostens. Doch so, wie sie gebaut ist, schottet sie die Stadtteile voneinander ab. Mit neuen Ideen aus einem städtebaulichen Wettbewerb und mit dem Fördergeld könnte die Situation verbessert werden.

Nicht weit entfernt hält die Straßenbahn an der Station „Abzweig Wiesenhügel“. Doch um zum Wiesenhügel zu kommen, müssen die Bewohner durch einen dunklen Tunnel, der von vielen als Angstraum wahrgenommen wird.

„Wir wollen die Freiräume verbessern und Wege so anlegen, wie die Menschen laufen wollen“, sagt Börsch. „Die Wege sollen barrierefrei und gut ausgeleuchtet sein, sodass die Bürger dort angstfrei gehen können.“ Bei den neuen Wegen und Grünanlagen sollen die Eigentümer der Häuser, oft die Kowo oder WBGs, mit ins Boot.

Bewässerungsanlagen und Regenwasserreservoirs

Das neue Grün soll nicht nur das Umfeld verschönern. Es kann auch dazu beitragen, der nächsten großen Herausforderung zu begegnen – dem Klimawandel. Neben Nachpflanzungen sind laut Paul Börsch Bewässerungsanlagen für Bäume und Regenwasserreservoirs auf Dächern denkbar. So sollen das Mikroklima verbessert und die Widerstandskraft gegen Hitze gestärkt werden.

Auch in Gebäude soll Geld fließen. Ganz oben auf der Liste steht das alte Einkaufszentrum vom Großen Herrenberg. Der Schandfleck könnte durch geförderte Abriss-, Umbau- und Neubaumaßnahmen ein neues Leben und neue Funktionen erhalten. „Wir sind mit Partnern im Gespräch“, bestätigt Dezernent Tobias Knoblich.

In dem Zusammenhang hat Planungsamtsleiter Paul Börsch auch die Stielerstraße im Blick: Die Hauptzufahrt zum Herrenberg aus der Stadt endet am Herrenberg-Zentrum als Sackgasse. Eine Verbindung zur Straße Am Sibichen wäre die bessere Lösung, findet Börsch.

Neue Bebauung an der Judohalle

Eine bauliche Ergänzung könnte das Gebiet um die Judohalle zwischen Wiesenhügel und Melchendorf in ein Mikrozentrum verwandeln. Foto: Holger Wetzel

Die Brachfläche an der Judohalle zwischen Wiesenhügel und Melchendorf ist den Stadtplanern ebenfalls ein Dorn im Auge. Eine bauliche Ergänzung, etwa durch ein Wohn- und Geschäftshaus sowie durch ein öffentliches Gebäude mit Begegnungsstätte könnte ein Mikrozentrum begründen und die Stadtteile besser miteinander verbinden.

„Wir wollen neue Identifikationsräume schaffen, in denen sich die Menschen gerne aufhalten“, meint Tobias Knoblich. Dazu gehörten über den Südosten verteilt auch Sitzbänke, Wasserspiele und die Erschließung der „zum Teil wunderbaren Blickachsen“.

Das Förderprogramm läuft bis 2027. Von den bis zu 50 Millionen Euro zahlt die Hälfte der Bund. 6,5 Millionen kommen von der Stadt, und 18,5 Millionen Euro werden vom Land erwartet.

Als nächster Schritt müsse die „Geldorganisation abgesichert“ werden, sagt Dezernent Knoblich. Im Frühjahr beginne dann die breite Bürgerbeteiligung, bei der konkrete Maßnahmen entwickelt werden sollen. Nach einer Planungsphase mit städtebaulichen Wettbewerben kündigt Knoblich für die Jahre zwischen 2023 und 2026 die „große Bauphase“ an.

Das soll aber nur der Anfang für die Verwandlung des Südostens sein. „In sieben Jahren können wir nicht alles schaffen“, sagt Knoblich. „Aber mit 50 Millionen Euro machen wir einen echt guten Anfang.“