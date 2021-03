Kostenlose Schnelltests auf Coronaviren sind in etlichen Arztpraxen möglich. Die Liste ist auf der Stadtseite unter www.erfurt.de/Corona

50 Neuinfektionen mit Corona in Erfurt registriert

Erfurt. Ganz leicht gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz trotz weiterer 50 festgestellter Corona-Infektionen am Donnerstagmorgen. Der Wert liegt bei 125,7.

50 weitere Menschen sind in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 125,7, am Vortag wurde sie noch bei 130,4 notiert.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 6038 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 37 auf 5361 gestiegen. 228 Personen sind bislang insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 449 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.