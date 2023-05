Die Polizei kontrollierte in Erfurt am Mittwoch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. (Symbolfoto)

61-Jähriger fährt in Erfurt fast doppelt so schnell wie erlaubt

Erfurt. Der 61-jährige Autofahrer geriet in Erfurt in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei.

Die Polizei führte am Mittwochvormittag in Erfurt in der Arnstädter Chaussee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb einer Stunde wurden hier bei erlaubten 60 km/h insgesamt 16 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Besonders eilig hatte es ein 61-jähriger Autofahrer, welcher die Messstelle mit 118 km/h passierte. Ihn erwarten nun zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 560 Euro.

