Solche FFP-2-Masken sollen in den nächsten Tagen an über 60-Jährige verteilt werden.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Erfurt hat sich am Wochenende um 64 erhöht. Das Gesundheitsamt meldete am Samstagmorgen 51 und am Sonntagmorgen 13 neue positive Test-Befunde. Die Zahl der Corona-Ansteckungen seit Pandemiebeginn stieg damit auf 2031.