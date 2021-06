7-Tage-Inzidenz der Coronafälle in Erfurt bleibt unter 30

Erfurt Unter 30 bleibt die 7-Tage-Inzidenz der Coronafälle in Erfurt. Zehn Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen.

Zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Erfurt am Donnerstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt wie bereits am Vortag bei 27,6. Es gibt in Erfurt aktuell 133 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Damit wurden bislang insgesamt 8557 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8162. Unverändert bleibt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 262 Personen sind verstorben.