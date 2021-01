71 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Erfurt

Weitere 71 Menschen sind in den zurückliegenden 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet, meldet das Erfurter Gesundheitsamt den Stand von Mittwoch, 6. Januar, 8 Uhr. Bis dahin schlugen die Tests in der Landeshauptstadt insgesamt 3209 mal positiv an. Drei weitere an Covid-19 erkrankte Patienten sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt bei 140,7 - am Dienstag wurde sie noch mit 151,9 notiert.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 35 auf 2292 gestiegen. 74 Personen sind insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt 843 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.