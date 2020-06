Außenansicht des Kindermedienzentrums in Erfurt, das nun erweitert wird.

Erfurt. Das Kindermedienzentrum in Erfurt wächst weiter. Ein neues Bürogebäude soll entstehen.

8,7 Millionen für Erweiterung des Erfurter Kindermedienzentrums

Bis September nächsten Jahres soll in dem Studiopark in Nachbarschaft des MDR Landesfunkhauses Thüringen und des ARD/ZDF-Kinderkanals (KiKA) ein neues Bürogebäude entstehen. Mit dem Erweiterungsbau werde ein Campusangebot für Thüringer Medienschaffende auf höchstem technischen Niveau geschaffen, erklärte Medienstaatssekretär Malte Krückels anlässlich des ersten Spatenstichs am Donnerstag.

Thüringen beteiligt sich mit 1,7 Mio Euro

Für den Neubau werden den Angaben zufolge rund 8,7 Millionen Euro investiert. Davon steuert der Freistaat rund 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln bei. Von den etwa 3900 Quadratmetern Nutzfläche seien bereits mehr als 80 Prozent vorvertraglich gebunden, teilte die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (Stift) weiter mit.

Komplex zu klein: bisher 50 Produktionen dort entstanden

Das 2007 etablierte Kindermedienzentrum mit derzeit 36 Mietern beherbergt vier Film- und Fernsehstudios sowie Büros und Technikräume für Produktionsfirmen. Der Komplex erwies sich in der Vergangenheit immer wieder als zu klein.

In dem Studiopark wurden bislang mehr als 50 Film- und Fernsehproduktionen gedreht, darunter populäre Serien wie „Schloss Einstein“ für den KiKA und „In aller Freundschaft - die jungen Ärzte“ für die ARD. Die Studios werden aber auch regelmäßig für die Produktion von Musikvideos, Werbespots und Kurzfilmen genutzt.