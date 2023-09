Bei dem Brand in Erfurt entstand ein Schaden von 20.000 Euro. (Symbolbild)

80-Jähriger zündet in Erfurt bei Unkrautbekämpfung Schuppen und Garage an

Erfurt. In Erfurt hat ein Rentner bei der Unkrautbekämpfung nicht nur das ungebetene Grün sondern auch zwei Schuppen und eine Garage in Flammen aufgehen lassen.

Ein 80-Jähriger hat in Erfurt versehentlich mit einem Gasbrenner zwei Schuppen und eine Garage angezündet. Der Rentner habe in seinem Garten im Ortsteil Bischleben-Stedten mit dem Brenner Unkraut gejätet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dabei habe sich gelagertes Holz durch den Funkenflug entzündet.

Der 80-Jährige versuchte demnach am Samstagnachmittag vergeblich das Feuer mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

