800 Euro Schaden durch Flaschenwurf - Hochwertige E-Bikes in Erfurt gestohlen

Erfurt. Ein 60-Jähriger verursacht durch einen Flaschenwurf einen hohen Sachschaden und E-Bikes im Wert von knapp 10.000 Euro werden gestohlen. Die Polizeinachrichten aus Erfurt.

Gasflaschen gestohlen

Nicht zum ersten Mal ist eine Erfurter Firma in den Fokus von Dieben geraten. Wie die Polizei am Dienstag informierte, schlugen Unbekannte im Norden der Stadt zu. Im Tatzeitraum vom 10. bis 13. März hebelten sie mit Gewalt das Eingangstor auf. Anschließend stahlen sie von dem Firmengelände mehrere Gasflaschen im Wert von 600 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

In Imbiss eingebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich Unbekannte an einem Schnellimbiss im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel zu schaffen. Laut Polizei beschädigten die Täter eine Fensterscheibe und stiegen in das Geschäft ein. Dort stahlen sie vom Tresen eine Geldkassette und ein Smartphone im Wert von mehr als 1200 Euro. Der Schaden an der Scheibe wird auf 3000 Euro geschätzt.

E-Bikes im Wert von fast 10.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben im Erfurter Süden zwei E-Bikes gestohlen. In der Nacht zu Montag schlugen Diebe auf dem Wiesenhügel zu, wie die Polizei am Dienstag informierte. Im Mispelweg entwendeten sie ein silberfarbenes E-Bike der Marke Cannondale vom Typ Motterra Neo 4 mit diversem Zubehör im Wert von knapp 5000 Euro. Am Montag wurde in der Clausewitzstraße ein weiteres E-Bike gestohlen. Bei diesem handele es sich um ein rotes Fahrrad der Marke Riese & Müller vom Typ Nevo 3 GT Touring im Wert von über 4.500 Euro.

800 Euro Schaden durch Flaschenwurf

Montagabend bewarf ein 60-jähriger Mann ein Auto im Erfurter Ortsteil Daberstedt mit einer Flasche. Gegen 22 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Clara-Zetkin-Straße, als der Täter eine Bierflasche auf sein Auto warf. Diese traf den Mercedes laut Polizei an der rechten Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden von etwa 800 Euro. Polizeibeamte konnten den 60-Jährigen kurz nach der Tat an einem Lieferdienst stellen. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.