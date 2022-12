Telefonbetrüger haben in Erfurt eine 85-Jährige reingelegt. (Symbolbild)

85-Jährige wird in Erfurt Opfer von Telefontrickbetrügern

Die Frau übergab Bargeld und Wertgegenstände an einen angeblichen Polizisten in Zivil.

Am Freitagabend (09.12.2022) legten skrupellose Betrüger laut Polizei erneut eine ältere Frau in Erfurt hinters Licht und erbeuteten unter anderem einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kontaktaufnahme erfolgte, wie so häufig in der Vergangenheit, über ein Telefonat, in dem der 85-Jährigen eine erfundene Geschichte vorgegaukelt wurde. Der Unbekannte redete der Dame solange ins Gewissen, bis diese von einer realen Gefahr für ihre Wertgegenstände ausging.

Anschließend übergab sie das Beutegut an einen angeblichen Polizeibeamten in Zivil. Nachdem ihr die Wertgegenstände nicht wie abgesprochen am Folgetag zurückgebracht wurden, schöpfte die Frau Verdacht und verständigte die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.