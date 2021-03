Kostenlose Schnelltests sind auch in Erfurter Arztpraxen kurzfristig möglich. Ohne Termin wird das jedoch in den meisten Fällen nichts.

85 weitere Corona-Infektionen in Erfurt registriert

Erfurt Die 7-Tage-Inzidenz ist in Erfurt auf 130,4 geklettert, am Vortag lag sie noch bei 120,6. Zudem meldet das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen 85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Um 85 ist die Zahl der Menschen gestiegen, die in den zurückliegenden 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das hat das Erfurter Gesundheitsamt am Mittwochmorgen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 130,4, am Vortag war der Wert mit 120,6 notiert worden.





Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 5988 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt wie am Vortag bei 5324. 228 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 436 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.