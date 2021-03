87-jährige Erfurterin fällt auf Schockanruf rein

Immer wieder Schockanrufe in Erfurt: 87-Jährige verliert 15.000 Euro an Betrüger.

Erfurt Seniorin in Erfurt wird am Telefon ausgetrickst und verliert 15.000 Euro

Im Stadtgebiet von Erfurt reißen so genannte Schockanrufe nicht ab. Immer wieder melden sich Senioren bei der Polizei, die von Betrügern kontaktiert wurden.

Die Anrufer geben sich als Kinder oder Enkel aus, gaukeln einen Verkehrsunfall vor und betteln um Geld um einer angeblichen Gefängnisstrafe zu entgehen, informiert die Polizei. In den meisten Fällen handelten die Senioren umsichtig und beendeten das Gespräch, heißt es weiter.

Leider sei allerdings am Montag eine 87-Jährige Betrügern auf den Leim gegangen. Die Täter ergaunerten 15.000 Euro. Die Geldübergabe habe am Montag stattgefunden, am Dienstag offenbarte sich die Frau ihrer Tochter. Diese informierte die Polizei.

Die Betrüger sind mit dem Geld der 87-Jährigen über alle Berge, schätzen die Beamten ein.