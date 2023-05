978 Kilometer von Büßleben bis zum Waisenhaus in den Masuren

Uwe Bachmann (links) und Andreas Schröder gehen am Samstag mit einem Transporter voller Hilfsgüter auf eine 978-Kilometer-Tour in die Masuren.

Büßleben. Wenn Büßleben hilft, sind auch fast 1000 Kilometer Distanz kein Problem. Am Samstagmorgen startet die Hilfstour für ein polnisches Waisenhaus.

Wenn am Samstagmorgen Büßleben erwacht, sind zwei Männer – Uwe Bachmann und Andreas Schröder – mit einem Mercedes Sprinter bereits zu einem 978-Kilometer-Trip in die polnische Masuren aufgebrochen. Vollgepackt ist der Transporter bis unters Dach mit allem, was in einem Waisenhaus gebraucht wird.

Ziel des „Ausflugs“: Dom dla Dzieci im. Sybiraków. Schwer auszusprechen. Uwe Bachmann kriegts einfach nicht artikuliert. Egal, er weiß, was er mit seinem Kompagnon vorhat – helfen. Die beiden werden das zu den Kindern nach Polen bringen, was die Büßlebener und ihre Freunde in den letzten Wochen gesammelt hatten – Lebensmittel, Spielzeug, Bekleidung, Nascherei, Hygieneartikel.

Seit 2020 hilft Büßleben einem polnischen Waisenhaus

Ausgangspunkt war 2009 ein Urlaub von Bachmann in den Masuren. Dort hat er Hans-Herrmann Preuß kennengelernt. Dessen Tochter ist die Vizebürgermeisterin von Szymonowo. Man kam ins Gespräch, Bachmann, ein sozial geprägter Mann, fragte, ob Hilfe gebraucht werde. Das traf zu. Es gibt eine Grundschule und einen Kindergarten.

Bis 2020, ehe Corona einen Riegel vorschob, fuhr Bachmann in die Masuren, vollgepackt mit Spenden und Hilfsgütern. Dann richtete sich der Fokus der Helfer auf das Waisenhaus im Ort – polnisch: Dom dla Dzieci. Seit drei Jahren hilft man nun den aktuell 46 Kindern und Heranwachsenden im Alter von sechs bis 18 Jahren. Dazu kommen derzeit 30 ukrainische Kinder. „Wir sind eine 24-Stunden-Sozialisations- und Bildungseinrichtung und bieten Kindern Bedingungen, die denen von Familienheimen ähneln. Sie werden von qualifiziertem Lehrpersonal betreut, unterstützt von einem Psychologen, Therapeuten, Logopäden und Sozialarbeiter“, heißt es auf der Webseite des Heims.

600 Euro Spritkosten werden aus eigener Tasche bezahlt

Uwe Bachmann – bereits 2022 hatte er nach dem Überfall der Russen einen Hilfskonvoi ins polnische Przemysl an der ukrainischen Grenze organisiert – hat die Masuren-Spenden-Tour lange vorbereitet. Er ließ Flyer anfertigen, auf denen aufgelistet war, welche Sachspenden konkret gebraucht werden. Seine Büßlebener haben ihn nicht enttäuscht. Der Sprinter ist fast voll.

Aber Platz wäre noch. „Ich würde mich freuen, wenn am Freitagabend ab 17 Uhr in der Straße der Einheit 26 in Büßleben noch Waschpulver und Hygieneartikel abgegeben würden. Dann wären wir komplett“, sagt der 60-Jährige, der die etwa 600 Euro Spritkosten mit seinem Kompagnon Schröder aus der Privatschatulle zahlt. Ganz selbstverständlich.