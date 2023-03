Immobilien Fallende Preise für Immobilien in Hochheim

Erfurt-Hochheim Mieten in Hochheim steigen kaum - Preise für Eigentumswohnungen sinken leicht

In diesem Stadtteil fallen die Preise für Immobilien weiter. Dies ergibt eine Auswertung für mehr als 90% der Angebotsmieten und Angebotspreise in dieser Woche. Im Vergleich zur Vorjahreswoche sind die Preise im Durchschnitt um -2,8 Prozent gefallen.

Unabhängig von der Wohnungsgröße müssen in Hochheim-Erfurt mit Stand von heute 4.271 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden.

In ganz Erfurt sehen die Mietpreisveränderungen wie folgt aus:

Wohnungen bis 40 Quadratmeter: durchschnittlicher Angebotspreis diese Woche 9,20 Euro pro Quadratmeter, in der Vorjahreswoche 8,40 Euro (+9,4 %)

pro Quadratmeter, in der (+9,4 %) Wohnungen zwischen 40-60 Quadratmeter: durchschnittlich 8,63 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 8,16 Euro (+5,9 %)

, (+5,9 %) Wohnungen zwischen 60-90 Quadratmeter: durchschnittlich 8,82 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 8,39 Euro (+5,1 %)

, (+5,1 %) Wohnungen zwischen 90-120 Quadratmeter: durchschnittlich 9,91 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 9,44 Euro (+5 %)

, (+5 %) Wohnungen ab 120 Quadratmeter: durchschnittlich 9,72 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 9,33 Euro (+4,1 %)

Preise für Immobilien in Erfurt fallen

3.283 Euro: So viel kostet der Quadratmeter zur Zeit für Immobilien über alle Kategorien und Größen hinweg und damit -14,3 Prozent weniger als vor 12 Monaten.

Neugebaute Immobilien kosten aktuell 4.403 Euro pro Quadratmeter. Eine Altbauwohnung kann man in Erfurt für einen Quadratmeterpreis von 3.009 Euro kaufen.

Aktuell: Kaufpreise für Häuser niedriger

Vergleicht man diese Woche mit der vor einem Jahr, dann sind die Preise um -14,2 Prozent gefallen: Durchschnittlich 2.947 Euro pro Quadratmeter werden für die Häuser in Erfurt verlangt, die in dieser Woche im Angebot sind. Bei den Kaufpreisen für Häuser gibt es Unterschiede je nach Zustand und Alter der Immobilie:

Bestandshäuser im Durchschnitt: 2.666 Euro pro Quadratmeter (-5,6 %)

Neu gebaute Häuser im Durchschnitt: 3.750 Euro pro Quadratmeter (-4,7 %)

Sanierte Häuser im Durchschnitt: 2.931 Euro pro Quadratmeter (-14,8 %)

Welche Veränderungen gibt es auf dem Markt für Miet- und Eigentumswohnungen?

So hat sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen innerhalb der vergangenen 12 Monate in Erfurt entwickelt: