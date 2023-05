Wohnungssuche Mieten weiter auf Rekordkurs in Johannesplatz

Erfurt-Johannesplatz Mieten in Johannesplatz steigen stark - Preise für Eigentumswohnungen sinken stark

In Johannesplatz-Erfurt sind die Mieten der aktuell angebotenen 25 Wohnungen im Vergleich zu den Angeboten der Vorjahreswoche im Durchschnitt um 28,4 Prozent angestiegen. Dies ergibt eine Auswertung für mehr als 90% der Angebotsmieten und Angebotspreise in dieser Woche.

Unabhängig von der Wohnungsgröße beträgt die Miete in Johannesplatz 8,89 Euro pro Quadratmeter (Stand heute).

In ganz Erfurt sehen die Mietpreisveränderungen wie folgt aus:

Wohnungen unter 40 Quadratmeter: durchschnittlicher Angebotspreis diese Woche 8,98 Euro pro Quadratmeter, in der Vorjahreswoche 8,65 Euro (+3,8 %)

pro Quadratmeter, in der (+3,8 %) Wohnungen zwischen 40-60 Quadratmeter: durchschnittlich 8,61 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 8,26 Euro (+4,3 %)

, (+4,3 %) Wohnungen zwischen 60-90 Quadratmeter: durchschnittlich 8,80 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 8,52 Euro (+3,2 %)

, (+3,2 %) Wohnungen zwischen 90-120 Quadratmeter: durchschnittlich 9,92 Euro/Quadratmeter , Vorjahreswoche 9,42 Euro (+5,3 %)

, (+5,3 %) Wohnungen größer als 120 Quadratmeter: durchschnittlich 10,23 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 9,83 Euro (+4,1 %)

Preise für Immobilien in Erfurt fallen

Mit 3.206 Euro pro Quadratmeter muss rechnen, wer zur Zeit nach einer Immobilien in Erfurt sucht. Dies sind -13,6 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Für neugebaute Immobilien werden in dieser Woche durchschnittlich 4.470 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Quadratmeterpreis für eine Altbauwohnung beträgt aktuell 2.949 Euro.

Akuelle Hausangebote sind preiswerter

Vergleicht man diese Woche mit der vor einem Jahr, dann sind die Preise um -14 Prozent gesunken: Durchschnittlich 2.883 Euro pro Quadratmeter werden für die Häuser in Erfurt verlangt, die in dieser Woche im Angebot sind. Bei den Kaufpreisen für Häuser gibt es Unterschiede je nach Zustand und Alter der Immobilie:

Bestandshäuser im Durchschnitt: 2.713 Euro pro Quadratmeter (-17 %)

Neu gebaute Häuser im Durchschnitt: 3.416 Euro pro Quadratmeter (-17,1 %)

Sanierte Häuser im Durchschnitt: 2.869 Euro pro Quadratmeter (-1,2 %)

Welche Veränderungen gibt es auf dem Markt für Miet- und Eigentumswohnungen?

So hat sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen innerhalb der vergangenen 12 Monate in Erfurt entwickelt: