A71-Ausfahrt nach Lkw-Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Die A71-Ausfahrt Erfurt-Bindersleben musste nach einem Lkw-Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden. In der vergangenen Nacht kam es zu einem Lkw-Unfall auf Höhe der Ausfahrt Erfurt-Bindersleben auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Der 67-jährige Lkw-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Ein weiterer Lkw konnte diesem nicht mehr ausweichen und fuhr über das Schild. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Beide Lkw kamen im Bereich der Anschlussstelle zum Stehen. Die Ausfahrt musste voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern am Morgen noch an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

