Abenteuer in Erfurter Bussen

Fahrten im ÖPNV bieten viel Raum für soziologische Beobachtungen. Unsere Kolumnistin Kathleen Kröger hat sich mit dem Kampf um freie Sitzplätze befasst.

Wie einige der geneigten Leser wissen, fahre ich seit Kurzem häufiger Bus. Dass man sich dort auf ganze andere Weise als in der Straßenbahn im Blick hat, habe ich an gleicher Stelle schon angemerkt. Doch für mich ergeben sich immer weitere Einblicke: So war der Zustrom ins Fahrzeuginnere eines Morgens deutlich größer, als sonst. Schon beim Einsteigen blickten alle auf die Mitfahrenden, die einzeln saßen. Hier lässt sich sofort ablesen, wo man sein Sitzplatz-Glück am ehesten versucht – nämlich bei denen, die sich ans Fenster gesetzt haben. Denn bei leeren Fensterplätzen, zu denen man erst durch Überwindung eines Gang-Sitzenden gelangt, schafft nicht nur die physische Barriere, sondern auch eine mentale. Hier merkt man schon, dass da jemand am liebsten ohne Nebenmann ans Ziel fahren möchte. Der dritte Fall treibt das passiv und ohne Worte ausgetragene Spiel dann noch weiter – nämlich der Fahrgast, der mit seiner Tasche den eigentlich freien Platz blockiert. An guten Tagen entscheide ich mich, dieses Spiel auf meine Art aufzunehmen und wähle anstatt etwas zu sagen, den Weg, die betreffende Person so lange anzuschauen, bis sie merkt, dass eine Handlung erforderlich ist. Vielleicht dauert es bis zur nächsten Haltestelle, aber der kleine Sieg schmeckt dennoch süß.