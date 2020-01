Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aberglaube und Moderne

Sagt Ihnen der Begriff „Stabkirchen“ etwas?

Das sind Kirchen, deren Kirchenschiffe aus „Stäben“, also Baumstämmen, gebaut wurden und auf denen die gesamte Dachkonstruktion ruht. Sie sind hauptsächlich aus Norwegen bekannt.

Lars Mytting ist ein norwegischer Schriftsteller. Sein Buch „Die Glocke im See“ ist Teil einer Trilogie, die Aberglaube und Moderne um eine solche Kirche verbindet.Wir befinden uns in Norwegen im Jahr 1880, in einem abgeschiedenen Tal. Die Menschen sind arm und haben ein schweres Leben.

Astrid Hekne, eine junge Bauerstochter, kann sich nicht vorstellen, dass ihr Leben nur aus schwerer Arbeit , Gebären und Sterben bestehen soll. Sie sucht für sich nach dem Sinn des Lebens und fühlt sich dabei zu dem neuen jungen Pfarrer Kai Schweigaard hingezogen, der ihre Fragen beantworten kann.

Er will eine neue größere Kirche für die Menschen der Gegend bauen lassen. Dafür muss allerdings die alte Stabkirche weichen. Sie soll abgebaut und nach Dresden gebracht werden. Eigens dafür reist der Architekturstudent Gerhard Schönauer an, der die Kirche akribisch zeichnet und den Abtransport organisieren soll. Astrid ist von ihm fasziniert, ist er doch so anders als die Männer des Dorfes.

Sie weiß aber, dass die wundersamen Glocken der alten Kirche, die angeblich vor Unheil warnen, für den Neubau der neuen Kirche geopfert werden sollen. Das will sie auf keinen Fall dulden.

Was wird Astrid im Kampf zwischen Tradition und Zukunft erreichen, wie wird sie sich in ihrer Liebe entscheiden?

Ein Buch voller Sagen, Aberglauben und Begebenheiten in und um das abgeschiedene dörfliche Leben dieser Zeit, gleichzeitig ein historischer und Liebesroman.

Die wunderbare Sprache Myttings, die Beschreibung der Menschen in der rauen Landschaft des Gudbrandsdalen halten das Interesse an dieser Geschichte wach.

Übrigens: Sie brauchen nicht bis nach Norwegen zu reisen, um eine Stabkirche zu besichtigen. Eine solche, fast im Originalzustand erhaltene Kirche, gibt es im Harz, in der Nähe von Günthersberge am ehemaligen Albrechtshaus.Ein gemeinnütziger Verein kümmert sich mit viel Engagement um dieses architektonische Kleinod, um es für die Zukunft zu erhalten und weiter erlebbar zu machen.

www.stabkirche-stiege.de