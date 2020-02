Die Arbeiten zum Umbau des Hochhauses am Gagarin-Ring beginnen in diesen Tagen.

Abrissarbeiten am Erfurter TA-Hochhaus läuten Sanierung ein

Mit einem knappen Jahr Verzögerung beginnt in dieser Woche der Umbau des so genannten „TA-Hochhauses“ am Juri-Gagarin-Ring zu einem Wohnhaus. Wie der Investor mitteilte, würden zunächst Abbrucharbeiten an zwei Häusern des Komplexes durchgeführt. Die Pläne der CG-Gruppe sehen vor, das elfstöckige Wohnhaus zu sanieren und an Stelle des alten Nebengebäudes der früheren Druckerei ein neues, viergeschossiges Wohnhaus mit Tiefgarage zu errichten.

Die CG-Gruppe hat die Anwohner bereits darauf hingewiesen, dass es bei den Abbrucharbeiten zu Lärm- und Staubbelästigungen kommen könne. Zudem wurden Verkehrseinschränkungen in der Weißfrauengasse und am Juri-Gagarin-Ring angekündigt.

Welches Ausmaß die Einschränkungen haben und wie lange die Abrissarbeiten voraussichtlich dauern, hat die CG-Gruppe bisher offen gelassen. „Wir sind allerdings bemüht, die Belästigungen auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme schnellstmöglich abzuschließen“, heißt es in einem Schreiben, das in der Nachbarschaft verteilt wurde.

Als Firmenchef Christoph Gröner die Pläne im Sommer 2018 vorstellte, ging er noch von einem Baubeginn im Frühjahr 2019 und von der Fertigstellung in diesem Jahr aus. Entstehen sollten 121 Mietwohnungen. Als Investitionssumme standen 33 Millionen Euro im Raum.

Das Hochhaus steht seit dem Auszug der „Thüringer Allgemeine“ im Jahr 1993 leer. Die CG-Gruppe, die in Erfurt auch in der Max-Reeger-Straße und auf dem alten Braugold-Gelände Wohnungsbau betreibt, will das Gebäude sanieren und später voll vermietet an institutionelle Investoren weiter verkaufen.