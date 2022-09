Abschied vom einstigen Direktor der Erfurter Arche

Erfurt. Mit natürlicher Autorität, gespeist aus Humor, leitete Rolf Dreher als Direktor das Kabarett Die Arche. Ulf Annel denkt an ihn zurück.

Er kam 1987 von einer Behörde zum Kabarett in Erfurt, das damals noch Sparte der Städtischen Bühnen war – vom Rat des Bezirkes Gera, ein Amt, das unter Kabarettisten gern Rat des Bezirkus genannt wurde. Aber er kam nicht als Verwaltungsbeamter, sondern als Kabarettist und Kabarettautor, denn man hatte in Gera das einzige Amateurkabarett, dessen Träger eine Behörde war: „Die Amtsbrüder“. Und Rolf Dreher war dort ein bestimmender Akteur.

Nachdem das Erfurter Kabarett „Die Arche“ 1979 als Sparte der Städtischen Bühnen Erfurt gegründet war, gab es viel Wellengang, Sturm und Flaute. Unter der Leitung des neuen Direktors Rolf Dreher kam ab 1987 eine gleichmäßige professionelle Ruhe in den Laden. In den folgenden Jahren war so ein Mann an der Spitze Gold wert und ein sehr wichtiger Grund, warum „Die Arche“ die Vorwendezeit, die Wendwirren und Jahre der Neuaufstellung unter kapitalistischen Bedingungen überstand.

Ins Rampenlicht lässt er die Kollegen treten

Dabei kehrte Dreher nie den Direktor heraus. Das musste er auch nicht, denn er strahlte eine geradezu natürliche Autorität aus, eine Autorität, die sich aus Humor, Wissen und Gemeinschaftsgeist speiste. Auf Gruppenfotos verzog er sich meist in die hintere Reihe und behielt so seine Kolleginnen und Kollegen im Blick – die Rampensäue, die Selbsthauptdarsteller, die Damen, die mit einem Augenaufschlag ganze Männergruppen niederschlagen konnten. Er liebte sie alle, zumindest hat er nie jemandem das Gefühl gegeben, nicht ein wichtiges Mitglied des Erfurter Kabarettensembles zu sein.

Er war kein Anarcho- oder Haudrauf-Typ, eher ein distinguierter, quicker, älterer Herr, der die Realitäten mit feinem, leisem Spott überzog. Er musste nicht laut werden. Das Publikum kicherte, wenn er freundlich grinsend plauderte. Er beherrschte das Leichte, das so schwer zu machen ist, mit einer selten versiegenden Kreativität. Aber oft genug war der Weg dorthin steinig, die Diskussionen im Ensemble schienen endlos, bis Rolf daran erinnerte, dass man den theoretischen Rucksack abschnallen müsse, um sich den Problemen auf humoristisch-satirische Art zu nähern, so, dass auch das vom täglichen Leben geplagte Publikum die Chance bekam, über ebenjenes Leben zu lachen.

Listige Aktion im Wendejahr

Als im Wendejahr das Kabarettprogramm „Ganz offen, Genossen, wir bleiben geschlossen“ verboten wurde, sorgte er gemeinsam mit dem Theaterintendanten Bodo Witte listig für einen kleinen Rückzug, nahm „Die Arche“ aus der Schusslinie, um wenige Wochen danach genau dieses Stück fast täglich auf dem Spielplan anzubieten.

Und dann plötzlich 1989/90: Keine Zensur mehr, keine Verbote, nicht einmal ein paar kleine Repressalien – war das das Ende „Der Arche“? (Das drohende Todesurteil kam später in Form eines scharfen Beils, mit dem sämtliche institutionelle finanzielle Unterstützung des Kabaretts gekappt wurde.) Nein, unter Rolf Drehers Leitung stellte das Ensemble zum 3. Oktober 1990 das Programm „Wir übergeben uns“ auf die Bühne und erregte damit starke überregionale Aufmerksamkeit. Während andere ostdeutsche Kabaretts Anfang der 1990er-Jahre um ihr Überleben kämpften, bewegte sich „Die Arche“ in relativ ruhigem Fahrwasser.

Als Rolf Dreher aufhörte, machte er kein großes Gewese. Er fuhr ein (fast) letztes Mal den Weg, den er täglich hin und her gefahren war zwischen seinem nie aufgegebenen Wohnort Gera und Erfurt, der Stadt seiner kabarettistischen Erfolge. Zu Premieren kam er immer seltener. Als er das letzte Mal in Begleitung in der „Arche“ zu Gast war, hatte er schon einige Namen langjähriger Mitspieler vergessen. Er verschwand aus sich selbst. Die Krankheit löschte immer mehr Erinnerungen von seiner persönlichen Festplatte. Nun müssen wir ihn in Erinnerung behalten. Am 17. September wird Rolf Drehers Urne in Gera beigesetzt.

Ulf Annel ist Autor und langjähriger Kabarettist am Erfurter Kabarett Die Arche