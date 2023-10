Abstrakte Pop Art für Erfurter Eisenbahnunterführung

Erfurt. In fünf Tagen hat ein Künstlerkollektiv die Fläche an einer Erfurter Eisenbahnunterführung mit abstrakter Pop Art verwandelt.

Seit gestern gibt es in der Schillerstraße Pop Art an der neugestalteten Eisenbahnunterführung zu sehen. Damit findet die Zusammenarbeit des Kriminalpräventiven Rates der Landeshauptstadt mit der Deutschen Bahn ihre Fortsetzung. In fünf Tagen hat das Künstlerkollektiv Old Yellow aus Berlin 205 Quadratmeter Fläche mit abstrakter Pop Art verwandelt. Fünf Künstler waren am Werk, eine war Daniela Werner. Sie erklärt ihr Werk so: „Die Themen sind inspirierend und funky, um das moderne Flair der Stadt zu betonen. Pop Art-Elemente wie Comic Style, Neonfarben und stilisierte Darstellungen von Urbanität spielen dabei eine Rolle.“ Street Art-Techniken wie Graffiti-Schriftzüge, Stencils und Paste-ups lassen das Kunstwerk authentisch wirken.