Erfurt: Ältere Probanden gesucht

Alle Welt forscht. Nach dem richtigen Impfstoff, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Es gibt unzählige Denk- und Forschungsansätze. Auch ein Erfurter Unternehmen ist daran beteiligt – das Auftragsforschungsinstitut Socratec R&D. Seit 22 Jahren testen in den Räumen im Ärztehaus am Mainzerhofplatz freiwillige Probanden neue Medikamente. Der aktuelle Auftrag ist indes sehr speziell. Socratec wurde von einem Pharmahersteller beauftragt herauszufinden, ob ein bereits seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts existierender, wirkungsvoller Impfstoff gegen Tuberkulose und Virusinfektionen der Atemwege, Name VPM1002, auch das Zeug dazu hat, im Kampf gegen Covid-19 etwas ausrichten zu können. „Es gibt vier Grundtypen für Erkältungskrankheiten. Auf die muss der Körper schnell mit seiner Abwehr reagieren. Er muss körperfremdes Eiweiß in seinem Immunsystem erkennen und dann seine Fresszellen-Bataillone zu deren Vernichtung loszuschicken“, versucht es Frank Donath, Medizinischer Direktor bei Socratec, mit einer bildlichen Darstellung zu erklären.

Davon ausgehend wird nun geforscht. Aufgabe: Schafft es das Medikament des Auftraggebers, die Bataillone auch gegen Covid-19 in Stellung zu bringen? Um das herauszufinden, suchte Socratec-Chef Donath bereits im Sommer diesen Jahres Probanden. Die erste Studie sollte jenen vorbehalten sein, die besonders gefährdet sind, also medizinisches Personal. Den Testern sollte in zwei Gruppen sowohl VPM1002 als auch nur ein wirkungsloses Placebo gespritzt werden. Acht Monate lang sollte, so die Aufgabe im Juli, beobachtet werden, wie die Probanden mit dem Wirkstoff auf diesen reagieren. Täglich Tagebuch führen, Fieber messen, wöchentlich telefonisch Auskunft geben. Der Unterschied zur sonstigen Praxis, bei der die Tester die Testphase abgeschottet ausschließlich in den Räumen von Socratec verbringen, war, dass sie ganz normal ihr Leben privat und beruflich weiterführen konnten. Es hat nicht funktioniert. Viele von den insgesamt 30, die sich bereit erklärt hatten, an der Phase-III-Studie mitzuwirken, sprangen wieder ab. Die Aussicht, für 70 Euro pro Studie den ganzen Aufwand ohne Nutzen für die Medizin zu betreiben, weil man vielleicht nur ein Placebo verabreicht bekam, war wenig verlockend. Nun startet Socratec einen neuen Versuch. Mit älteren Menschen ab 65 Jahren. „Wir haben unsere Lehren aus dem ersten Versuch gezogen“, sagt Frank Donath. Es müsse beispielsweise nicht mehr täglich Fieber gemessen werden. Zudem wurde das Probandenhonorar auf 170 Euro erhöht. Socratec sucht 200 bis 400 Freiwillige, um herauszufinden, ob mit VPM1002 schwere Verläufe von Atemwegserkrankungen, also besonders die Corona-Fälle, abgemildert werden können. Sollte die erhoffte Wirkung eintreten, könnte der Impfstoff in die Massenproduktion gehen. Um gewissermaßen eine Zeitbrücke zu bauen, bis ein ganz spezieller Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden ist. Besonderen Wert legt Frank Donath daher auf die Feststellung, dass der getestete Impfstoff VPM1002 nicht gegen Covid-19 hilft. Aber gegen viele andere Erkältungskrankheiten. Hier gehe es zuerst um einen wichtigen Zwischenschritt. Bis zum Februar 2021 hofft er, die Testergruppe komplett zu haben. Interessenten können sich melden unter Telefon: 0361/602010 oder per E-Mail: info@socratec-pharma.de.