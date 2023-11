Architektin Käthe Menzel-Jordan an ihrem 100. Geburtstag am 7. September 2016.

Älteste Erfurterin meldet sich zu Wort in Streit um Augustinerkirche

Erfurt. Nach zwei Weltkriegen und dem Wiederaufbau Erfurts: Eine mittlerweile 107-jährige, ehemalige Architektin äußert sich klar, wenn es um ihr Lebenswerk geht.

Es riecht nach Kaffee. Auf einem Tisch am Fenster stehen Blumen, daran sitzt eine alte Dame und isst mit großem Appetit ihren Obstkuchen. Mitten in Erfurt ist Käthe Menzel-Jordan an einem Septembertag ganz unbemerkt 107 Jahre alt geworden.

Sie hat zwei Weltkriege miterlebt, hört nicht mehr gut und braucht für das Gespräch ein Hörgerät. Es braucht mehrere Versuche, um zu ihr durchzudringen. Dann aber formuliert sie ihre Ansichten klar. Am liebsten würde Menzel-Jordan die Innenräume der Augustinerkirche so beibehalten, wie sie sind. Wichtiger noch ist ihr allerdings die, in ihrer Lebenszeit gewonnene Erkenntnis: Für Streit ist das Leben zu kurz.

Die Handwerker gehörten zur Familie

„Man kann ja verschiedener Meinung sein, aber dass man solche absurden Gedanken mitbringt“, äußert sie ihr Unverständnis. Sie ist pensionierte Architektin und Denkmalpflegerin und gehört zum Erfurter Urgestein. Menzel-Jordan hat zwischen 1979 und 1990 mehrere Gebäude des Augustinerklosters nach deren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut – auch die Augustinerkirche.

„Ich sehe noch vor mir, als wir im Chor gesessen haben und und die Engel an der Decke bewunderten“, sagt sie. Ihre enge Verbundenheit zu einem ihrer Lebenswerke wird deutlich, wenn sie von den Handwerkern erzählt, zu denen sie ein gutes Verhältnis pflegte. – So gut, dass einige zu ihrer 100-Jahr-Feier in der Augustinerkirche erschienen seien. „Sie gehörten direkt zur Familie.“

„Streit bringt gar nichts“

Über einen Maurer sagt sie: „Ich weiß noch, wie er das machte. Der zerlegte Wände, Türen, Fenster, Bänke – und gestaltete das Innenleben dann so harmonisch, dass es zu keinen Spannungen kam.“ Auch für die Rekonstruktion der Fenster hat sie nur bewundernde Worte übrig. Schließlich schlägt sie einen versöhnlicheren Ton an: „Das habe ich gelernt, Streit bringt gar nichts.“ Sie habe sich auch nie in die Auffassungen der Kirche eingemischt, das kläre sich von ganz allein.

Die Umgestaltungspläne der Augustinerkirche umfassen unter anderem einen neuen und helleren Anstrich der Decke, den Austausch der Kirchenbänke, die Installation von Scheinwerfern und Displays, sowie das Anbringen einer neuen Treppe für den Chor. Gerade den Bänken fühlt sich Menzel-Jordan besonders verbunden: „Diese Bänke haben ein Jahr im Regen gestanden und sie sehen aus, wie gestern gestrichen.“

Neben ihr sitzt Martin Johannes, er ist Diakon und langjähriger Freund der Architektin. Schweift sie ab, lehnt er sich zu ihr vor und weckt Erinnerungen mit Sätzen, wie: „Und weißt du noch, als wir damals ...“ Gemeinsam haben der Diakon und die Architektin vor vielen Jahren neben weiteren Projekten in Erfurt die Michaeliskirche und das Haus zum Güldenen Krönbacken wieder aufgebaut.

Zeitgenosse findet mäßigende Worte

Käthe Menzel-Jordan bekommt jeden Tag Besuch, dafür hat Johannes gesorgt. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis ist groß – weit über die Anzahl der Besucher hinaus. Dazu gehört auch Christoph Hanske, Denkmalpfleger und Architekt. „Von meinem Kenntnisstand über die geplanten Änderungen her, wirkt es so, als ob die Modernisierung der Augustinerkirche ihrem Erbe als Bettelordenskirche Rechnung trägt.“ Er habe allerdings keinen Zweifel daran, dass es für die Kritik durch das Landesamt für Denkmalpflege durchaus gute Gründe gebe.

Hanske verbindet die Arbeit an Schloss Molsdorf mit der damals aktiven Architektin. Er hatte das Projekt von ihr im Jahr 1988 dann übernommen. Über den Gebäudekomplex des Augustinerklosters habe er sogar seine Diplomarbeit geschrieben. Er finde es wichtig, dass bei baulichen Veränderungen an historischen Gebäuden eine öffentliche Debatte stattfinde: „Ich bin mit ganzem Herzen Denkmalpfleger.“

Die Umgestaltungspläne für die Augustinerkirche sorgten in den vergangenen Monaten für viel Empörung, sowohl unter den Erfurtern als auch unter Denkmalschützern.