AfD scheitertbei Postenwahlen

Die Mehrheit des Erfurter Stadtrates lehnt es weiterhin ab, Mandate an Mitglieder der AfD-Fraktion zu vergeben – und seien die Posten auch noch so unbedeutend. Neue Anläufe der AfD, Marek Erfurth zum dritten Stadtrats-Vizevorsitzenden und Corinna Herold in den Seniorenbeirat wählen zu lassen, scheiterten am Mittwochabend knapp. Bei 45 anwesenden Stadträten waren jeweils 23 gültige Stimmen für einen erfolgreichen Wahlausgang nötig. Corinna Herold kam einmal auf 22 und beim zweiten Versuch auf 20 Stimmen. Marek Erfurth erhielt in beiden Wahlgängen 19 Stimmen. Die AfD ist mit sieben Stadträten die viertgrößte Fraktion. Nach traditionellem Verständnis stünde ihr demnach der dritte Stellvertreterposten des Vorsitzenden zu.