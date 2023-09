Aggressive Frau verletzt zwei Polizisten in Erfurt

Die Polizei in Erfurt musste unter anderem in die Wohnung einer aggressiven Frau ausrücken. (Symbolfoto)

Erfurt. Zwei Polizisten verletzte eine 40-Jährige in Erfurt am Donnerstag. Diese und weitere Polizei-Meldungen.

Weil eine 40-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in ihrer Wohnung in der Johannesvorstadt randalierte, kam die Polizei zum Einsatz. Da die Frau aggressiv war und versuchte einen Nachbarn anzugreifen, musste sie von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Dagegen soll sie sich massiv gewehrt haben. Laut Angaben der Polizei kratze und spuckte die 40-Jährige, zudem soll sie um sich geschlagen und getreten haben. Dabei wurden ein 27-jähriger Polizist und eine 24-jährige Polizistin verletzt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die Frau in eine Klinik eingewiesen. Gegen sie wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Diebe schlagen auf Baustelle zweimal zu

Gleich zweimal schlugen Diebe innerhalb nur weniger Tage auf einer Baustelle in Gispersleben zu. Laut Polizei hatten Diebe in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle geöffnet und aus dieser Baumaterial und Werkzeug im Wert von 2000 Euro gestohlen. In der Nacht zu Donnerstag schlugen Diebe erneut auf der Baustelle zu. Dieses Mal verschwanden Baumaterialien und Werkzeug im Wert von 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Einbrecher suchte das Weite, nachdem er auf frischer Tat erwischt worden war. Der unbekannte Mann hatte laut Polizeiangaben am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus im Süden der Stadt aufgesucht. Durch eine geöffnete Tür gelangte er in das Wohnhaus. Hier stahl er persönliche Dokumente. Als er schließlich in das Wohnzimmer lief, wurde er von den beiden Bewohnern des Hauses überrascht und flüchtete. Seine Beute ließ er im Umfeld zurück. Eine durch die Polizei eingeleitete Suchaktion nach dem Täter verlief ergebnislos.

