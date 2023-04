Aktionswoche „Gold statt braun“: Plakate gestalten im Erfurter Stadtmuseum

Im vergangenen Jahr wurde zur Aktion „Gold statt braun" am 8. Mai in Erfurt von Katja Helbig, René Kolditz und vielen weiteren Helfern ein goldenes Band vor dem Eingang zur Zitadelle Petersberg ausgerollt.

Erfurt. Wie sich ein Plakat gestalten lässt, das erfahren die Teilnehmer eines Kurses im Erfurter Stadtmuseum. Grafiker Ole Bechert leitet dazu an.

Das Stadtmuseum „Haus zum Stockfisch“ in der Johannesstraße 169 in Erfurt lädt am Mittwoch, 3. Mai, von 10 bis 16 Uhr zu einem Workshop zur Plakatgestaltung ein. Darin geht es um Plakate als Kommunikationsmittel. Die Aktionswoche „Gold statt Braun“ gedenkt der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges am 8./9. Mai 1945. Die Teilnehmenden erfahren mehr über die Hintergründe des Gedenktags.

Der Workshop vermittelt unter professioneller Anleitung des Erfurter Grafikers Ole Bechert grundlegende Prinzipien der Plakatgestaltung und führt in die technischen und historischen Entwicklungen der klassischen Plakatgestaltung und ihren Zweck ein. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, eigene Plakatideen zu entwickeln und sie umzusetzen. Auf Wunsch werden die Plakate im Eingangsbereich des Stadtmuseums präsentiert. Ole Bechert ist Grafiker und Designer mit einem Kommunikationsbüro in Erfurt.

Der Workshop ist für Interessierte aller Altersgruppen offen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro inklusive Materialkosten. Anmeldung unter 0361/ 655-5644 oder bildung-stadtmuseum@erfurt.de.