Altstadt. Schüler der „Thuringia International School“ sind regelmäßig in der in der Kinder- und Jugendbibliothek zu Gast.

Allen gemeinsam ist die englische Sprache

Johanna besitzt einen schwedischen Sprachhintergrund, Liens Muttersprache ist Arabisch, Elion kann sich auf Englisch und Deutsch verständigen, Selma auf Englisch. Seit August 2019 lernen sie gemeinsam an der Erfurter Außenstelle der „Thuringia International School“ (This: Thüringer Internationale Schule mit Hauptsitz in Weimar), wobei die Unterrichtssprache in allen Fächern Englisch ist.

Einmal im Monat finden sich die Kinder in der Erfurter Kinder- und Jugendbibliothek ein, wo sie aus dem fremdsprachigen Fundus des Hauses schöpfen, ihr Wissen bei Spielen und dem Nutzen anderer Medien erweitern. Gemäß dem Konzept der Privatschule, wonach der Förderung von musischen und sportlichen Aktivitäten in- und außerhalb der Bildungsstätte große Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Vor wenigen Tagen stellten sich die Schüler mit ihren Lehrerinnen Christin Erdmann, Praktikantin Sandra Koch und Klassenleiterin Ivy Hilgenfeld in der Erfurter Marktstraße ein, um erneut ein Medienpaket an Bibliothekarin Juliane Sacher zu übergeben. Die Mitarbeiterin, zuständig für Kinder- und Jugendliteratur, blickte auf den Beginn der Kooperation mit This Weimar seit 2015 zurück. Im Jahre 2016 gab es die erste Bücherspende, die nicht nur von den This-Schülern genutzt wird. Harry Potter auf Englisch sei in der Kinder- und Jugendbibliothek ein Renner, ergänzte sie.

Laut Christin Erdmann soll die bisher kleine Gruppe der Erst- und Zweitklässler in der Erfurter This-Außenstelle in der Leipziger Straße im nächsten Schuljahr auf 15 bis 20 anwachsen. Ziel ist es, bis Herbst 2021 in der Landeshauptstadt eine vollständige Grundschule mit englischsprachigem Unterricht zu etablieren. Bildungsinhalte in Erfurt sind identisch mit dem Hauptstandort der Privatschule in Weimar, um dem wachsenden Bedarf nach internationaler Bildung Rechnung zu tragen. Seit dem Jahr 2000 werden dort Kinder im Alter von vier bis 18 Jahren von Lehrkräften aus 15 Nationen unterrichtet. Direktor Philip Armstrong fasst das Anliegen zusammen: „Wir teilen das Anliegen der Erfurter Bibliothek, Mitbürgern mit fremdsprachigem Hintergrund den Zugang zu Bildung zu erleichtern … Dafür stellt die Kinderbibliothek hervorragende Ressourcen bereit, die wir gerne helfen, auszubauen. Der Schlüssel für die Informationsgesellschaft ist nicht, alles zu wissen, sondern den Zugang zu Wissen zu haben und damit umgehen zu können.“

Nach der 10. Klasse wird ein internationales Examen abgelegt. Der Abschluss nach der 12. Klasse ist die Prüfung zum International Baccalaureate Diplom.