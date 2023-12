Allen Lesern ein friedliches Weihnachtsfest

Erfurt Der Weihnachtsmarkt ist zu Ende, die Geschenke werden verteilt. Erfurt ist im Weihnachtszauber. Einen Veranstaltungstipp haben wir noch:

Ruhe hat sich über die Stadt gelegt. Der Stress der vergangenen Tage ist vorbei. Nun heißt es bescheren, schlemmen, singen, Zeit in der Familie. Der Weihnachtsmarkt ist abgebaut, die Händler und Schausteller sind längst Zuhause. Der wunderschöne Weihnachtsbaum und die Pyramide halten die Stellung auf dem Domplatz.

„Die Pyramide bauen wir am 27. Dezember ab und der Baum steht bis 8. Januar“, sagt Marktmeister Sven Kaestner auf Anfrage unserer Zeitung. Auch der Märchenwald bleibt bis zum 27. Dezember stehen. Am zweiten Feiertag lädt Märchenerzähler Andreas von Rothenbarth zur Märchen-Matinee für Familien ein. 11 Uhr geht es los mit der extra Märchenstunde an den Märchenhäusern auf der Rathausbrücke.

