Noch viele Jahre Ende der DDR waren in Afrika Spuren der einstigen Entwicklunsghilfe des "BRuderlandes“ zu sehen, wie dieser W50.

Erfurt. Ein neuer Roman erzählt eine Geschichte der DDR in Afrika. Geschrieben hat ihn die gebürtige Erfurterin Dominique Engler

Dominique Engler wächst in Erfurt und Weimar auf, bis sie mit sechs Jahren erfährt, dass sie mit ihrer Familie nach Afrika gehen wird. Ist ein derartiger Schritt auch heute ein gravierender und außergewöhnlicher Einschnitt im Leben eines kleinen Mädchens, ist es das umso mehr in der Biografie eines gerade eingeschulten Kindes in der DDR.