Alperstedt hat einen begehbaren Adventskalender

Alperstedt. Märchenhaft wird es dieses Jahr in Alperstedt: Die Dorfbewohner haben einen begehbaren Adventskalender gestaltet.

Einen begehbaren, märchenhaften Adventskalender gibt es auch in diesem Jahr wieder in Alperstedt, organisiert von den Dorfbewohnern. Eingeladen wird damit zu einem Spaziergang vom 1. Advent bis zum 6. Januar. An 24 Häusern warten auf die Besucher dann 24 Märchen-Quizfragen. Außerdem werden an der Kirche, am Kindergarten und an den Schaukästen kleine Postkarten zu finden sein, auf denen eine Straßenkarte den weihnachtlichen Besuchern den richtigen Weg von Haus zu Haus ausweist. Wer die richtigen Quiz-Antworten kennt, für den fügt sich aus einzelnen Buchstaben ein Lösungswort zusammen. Wer am Ende damit richtig liegt, dem winkt eine kleine Überraschung.