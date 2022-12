Als Erfurt noch autofrei war: Zeitreise durch den Norden der Stadt

Erfurt. Ältere erinnern sich vielleicht, Jüngere staunen: Wie sehr sich Erfurt verändert hat, zeigt Frank Seyfarth in seinem neuesten Postkarten-Band.

Erfurt wächst nach Norden, heißt es seit einigen Jahren von den Stadtentwicklern. Das hat die Stadt aber schon mehrfach getan. In der Gründerzeit zum Beispiel, als die gleichnamigen Viertel östlich des Flutgrabens entstanden. Oder ab den 1960er Jahren, als die Neubaugebiete in die Höhe wuchsen. Wie sich der Norden über die Jahrzehnte verändert hat, zeigt eindrucksvoll der neue Bildband des Dittelstedter Heimatforschers und Postkartensammlers Frank Seyfarth.

Zwei der wenigen Konstanten sind die Radrennbahn seit 1885 und die Straßenbahn, die schon seit 1883 durch die Magdeburger Alle nach Ilversgehofen fuhr – ab 1883 von Pferden gezogen, ab 1894 elektrisch. Ilversgehofen war bis 1911 aber noch eigenständig und wenig bebaut. Der heutige Ilversgehofener Platz hieß Nordpark, und bis die Poststraße nach Norden Magdeburger Allee genannt wurde, sollte es noch sieben Namenswechsel dauern.

Im Gegensatz zu Straßenbahnen sind Autos auf den alten Postkarten kaum zu sehen. Die Ansichten kommen vielmehr dem Ideal vieler Kiezbewohner von heute nahe: keine Autos und ein Geschäft oder eine Schänke in jedem Erdgeschoss. Die Ausnahme bildet eine spektakuläre Ansichtskarte von 1926, die einen Unfall auf der Gerberstraßenbrücke festhielt. Ein Handwerker-Lkw war durch das Geländer gefahren und wäre fast in den Flutgraben gestürzt.

Der Zoo war ein Weinberg, der Rote Berg ein Flughafen

Der Zoo ein Weinberg, der Rote Berg ein Flughafen, der Johannesplatz ein Gefangenenlager für französische Soldaten – woran sich ältere Erfurter zumindest vom Hörensagen noch erinnern können, dürfte die Jüngeren erstaunen lassen. Kaum vorstellbar, dass 1909 auf freier Flur hinter dem alten Schlachthof nahe der heutigen Eugen-Richter-Straße ein Ballon aufstieg oder dass sich bis in die 1950er Jahre ein riesiger Kinderspielplatz mit eigener Toilettenanlage am Talknoten befand – der abends von den Parkwächtern abgeschlossen wurde.

Das Unions-Kino („Unne“) am Ilversgehofener Platz, das 1928 den „Gasthof zur Stadt Erfurt“ ablöste, ist seinerseits inzwischen einer Wohnbebauung gewichen, und selbst der Schornstein an der Magdeburger Allee wurde in diesem Jahr abgerissen. Er wurde im Industrieboom 1885 als Teil der gewaltigen Cerf-Schuhfabrik erbaut, die zu DDR-Zeiten zum Werk III der Schuhfabrik „Paul Schäfer“ wurde. Vorbei, vorbei: Die „Riethschleuder“ ist auch schon lange nicht mehr durch das Rieth nach Erfurt West gefahren.

Erinnerung an die Riethschleuder und das „Café Berolina“

Der Dittelstedter Postkartensammler Frank Seyfarth hat sich auf eine Zeitreise durch den Erfurter Norden begeben. Foto: Holger Wetzel

Im Rieth standen in den 1970er Jahren 14 überlebensgroße Figuren um den Brunnen der Völkerfreundschaft. In den Punkthochhäusern an der Mainzer Straße wohnten Studenten. Der Uhrenturm, die Vilnius-Passage und das Wandbild von Erich Enge waren noch ganz neu, ebenso das Hallenbad, das 2006 abgerissen wurde. Am Berliner Platz drängten sich die Bewohner im Café Berolina.

270 Ansichtskarten hat Frank Seyfarth für den Band über den Norden ausgewählt, den sechsten in der Reihe „Erfurter Straßen, Plätze und Gebäude“ und den 16. Band seiner Postkartenreihe insgesamt. Die Auswahl sei das eine, meint er. „Den größten Aufwand erforderte die Recherche“, erzählt der Dittelstedter, der die zahlreichen Straßenzüge und ihre Entwicklung über die Jahrzehnte erforschte und zu jeder Postkarte den Hintergrund erzählt.

Der Band ist im örtlichen Buchhandel erhältlich und kostet 16,95 Euro.