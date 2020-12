Altenseelsorger versteht Musik als Weg zu den Menschen

Musik ist für ihn ein Geschenk, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Friedemann Büttner ist der neue Altenseelsorger des Evangelischen Kirchenkreises. Der Start in Erfurt verläuft in Corona-Zeiten, mit einem leichten Lockdown im November und dem härteren zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel nicht gerade optimal. Doch er hat in den vergangenen Wochen einiges unternommen, um seinen neuen Wirkungskreis von Anfang an kennenzulernen.

„Mein Beginn im September fand unter Corona-Hygiene-Bedingungen statt. Nachdem im Frühjahr viele Senioren- und Pflegeeinrichtungen dichtgemacht hatten, auch für Angehörige und Seelsorger, stand für mich zunächst das Kennenlernen der 26 Einrichtungen unterschiedlicher Träger an“, sagt er.

Mit steigenden Infektionszahlen wuchsen die Einschränkungen. Nur direkt erbetene Seelsorge war noch möglich. „Doch, wer fragt nach einem Seelsorger, den er noch nicht kennt?“, benennt Friedemann Büttner den Knackpunkt. So stand für ihn die Frage nach möglichen Optionen. Er gab mehrmals nach persönlichen Gesprächen und Begegnungen Briefe in den Einrichtungen ab, um seine Dienste anzubieten – für Mitarbeiter, Hausbewohner, Besuche, Gottesdienste, Sterbebegleitungen. Auch im privaten häuslichen Bereich verteilte er solche Briefe und machte auf die Möglichkeiten des seelsorgerischen Telefongesprächs aufmerksam. „Dazu wurde ich auch eingeladen“. Dieser Tage formulierte er einen Weihnachtsbrief.



Friedemann Büttner ist 55 Jahre alt, in Jena geboren und in einer Pfarrfamilie aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Bevor er Theologie studierte, lernte er Krankenpfleger und war einige Jahre auf einer internistischen Intensivtherapiestation tätig.

Musik hat ihn immer begleitet. Im Posaunenchor der Reglergemeinde in Erfurt spielt er seit September mit. Da kam er von Nordhausen nach Erfurt und trat die Nachfolge von Pfarrer Martin Möslein an. Seine Stelle macht zu 75 Prozent die Altenseelsorge aus, zu 25 Prozent eine Pfarrstelle in der Andreasgemeinde. „Da die Stelle in Erfurt keine Dienstwohnung vorsah, hat die Suche nach einer Wohnung lange gedauert. Nun haben wir eine gefunden und werden in der ersten Februarwoche umziehen“, sagt er.



In kleiner Besetzung als Quartett waren verschiedene Teams des Posaunenchors in den vergangenen Wochen ehrenamtlich unterwegs, um für die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen zu musizieren, ihnen eine Freude zu bereiten und etwas Licht in den Alltag zu bringen. Pfarrer Büttner mittendrin. Zum Beispiel im Hof des Augusta-Viktoria-Stifts in der Heinestraße. „Als wir zu spielen begannen, gingen viele Fenster auch im Christianenheim und in den Wohnhäusern in der Nachbarschaft auf“, sagt Friedemann Büttner. Die Musik lockte die Menschen ans Fensterbrett und auf Balkone. Und sie waren erst überrascht und dann begeistert. „Das hat ganz großen Spaß gemacht“, erklärt Pfarrer Büttner.

„Warum kommen wir immer erst im Advent auf die Idee?“, fragt