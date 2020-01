Erfurt. Die Polizei in Erfurt meldet diese Vorfälle.

Alter VW Golf gestohlen - Frau rettet sich mit Sprung: Betrunkener Fahrer läuft weg

Um ein Haar hätte in Erfurt ein Transporter-Fahrer am Mittwoch eine Fußgängerin erfasst. Die 41-jährige Frau befand sich auf dem Heimweg. Sie lief den Muldenweg entlang, als plötzlich vor ihren Augen ein Renault Transporter mit hoher Geschwindigkeit rückwärts vom Hagebuttenweg in den Muldenweg gefahren kam. Vermutlich wollte der Fahrer seinen Wagen wenden.

Die 41-jährige Frau konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Als der Autofahrer auf sein Verhalten aufmerksam gemacht wurde, zeigte dieser keine Reue. Er ließ das Auto auf einem nahe gelegenen Parkplatz stehen und lief weg.

Die leicht verletzte 41-Jährige informierte die Polizei, die wenig später den 34-jährigen Transporter-Fahrer ermittelte. Er stand unter Alkoholeinfluss. Das Messgerät zeigte über 1,4 Promille an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst.

Roter VW Golf gestohlen

Ein roter VW Golf wurde am Mittwoch in der Erfurter Damaschkestraße gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen 1 Uhr und 9 Uhr geschehen sein. Der VW war bereits älteren Baujahres und 15 Jahre alt. Im Fahrzeug befanden sich neben den Fahrzeugpapieren auch teure Kopfhörer. Dem Besitzer entstand ein Schaden von rund 2.400 Euro. Die Polizei fahndet nach dem Auto.

