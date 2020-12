Erfurt. In der Reglerkirche wird die Flamme an Menschen weitergereicht, die eine eigene Kerze oder Laterne mitbringen.

Am 21. Dezember trifft das Friedenslicht in Erfurt ein

Mit den aktuellen Herausforderungen geht auch das Friedenslicht aus Bethlehem in diesem Jahr neue Wege. Die Aussendefeier am 3. Adventswochenende im Salzburger Dom erfolgte via Livestream, um die Flamme des Friedens im Anschluss an die Grenzen zu bringen.

Am Montag, 21. Dezember, 19 Uhr, erreicht das Friedenslicht die Reglerkirche in Erfurt in der Bahnhofstraße. In einer kurzen ökumenischen Andacht wird das Licht an die Besucher verteilt, damit es zum Heiligen Abend helfe, Grenzen zu überwinden. Es wird darum gebeten, eine eigene Kerze mit einem entsprechenden Behälter (etwa eine Laterne) mitzubringen, auf die Abstandsregeln, den Mund-Nase-Schutz sowie das vor Ort angezeigte Hygienekonzept zu achten.