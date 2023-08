Am Erfurter Erinnerungsort Topf & Söhne bietet die Volkshochschule eine Führung an.

Am Erfurter Erinnerungsort werden Fragen zur Mittäterschaft gestellt

Erfurt. Welche Mitverantwortung tragen die Mitarbeiter von Topf & Söhne an der Schoah? Dieser Frage geht ein VHS-Kurs nach.

Die Volkshochschule Erfurt bietet am Sonntag, 27. August, von 15 bis 17.15 Uhr eine Führung am Erinnerungsort Topf & Söhne, Sorbenweg 7, an. Dabei besichtigen Teilnehmer Teile des Außengeländes sowie die Dauerausstellung „Techniker der Endlösung“.

Im Fokus steht dabei die Frage, inwieweit das Unternehmen und seine Mitarbeitenden zur Mittäterschaft an der Schoah verantwortlich gemacht werden können. Die Teilnehmenden sollen anhand von historischen Dokumenten zum Arbeitsalltag und den Geschäftsbeziehungen von Topf & Söhne zur SS die Verantwortlichkeitsfrage selbst beantworten.

Die Anmeldung zum Kurs ist per E-Mail über volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 23-10274 oder vor Ort in der Volkshochschule, Schottenstraße 7, möglich. Die Führung ist gebührenfrei und die Arbeit des Erinnerungsortes kann mit einer Spende unterstützt werden.