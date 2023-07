Am Unglück vorbei: Windböe schmettert in Erfurt großen Ast auf Gehweg

Erfurt. Feuerwehreinsatz auf dem Erfurter Hanseplatz, nachdem eine Windböe einen großen Ast einer Esche abgerissen hatte.

Die ersten Ausläufer des Tiefs Poly sind am Mittwoch in Erfurt angekommen. Kleinere Böen fegte über die Stadt. Aber eine schaffte es am Hanseplatz, zur Mittagszeit einen großen Ast einer Esche zu Fall zu bringen. Der Ast stürzte auf einen Gehweg, der zum dortigen Spielplatz führt. Glücklicherweise kamen durch den Windbruch keine Menschen zu Schaden. Ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor allem im Norden der Republik vor starken Orkanböen.