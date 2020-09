Ampel stürzt auf Fußgänger: Schwerer Unfall auf Erfurter Gagarin-Ring

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer am Mittwoch auf dem Juri-Gagarin-Ring abbiegen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochabend in der Erfurter Innenstadt. Ein 90-jähriger VW-Fahrer kam aus Richtung Franckestraße gefahren und wollte auf dem Juri-Gagarin-Ring nach links in die Krämpferstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 35-jährigen Daimler-Fahrers. Durch den Aufprall geriet der Daimler ins Schleudern und stieß gegen einen Ampelmast. Dieser stürzte um und traf einen dort stehenden 30-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die leichten Verletzungen des 90-jährigen Unfallverursachers wurden stationär behandelt.

An beiden Autos und dem Ampelmast entstand erheblicher Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kreuzung musste für eine Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei, der Feuerwehr und Rettungskräften, kam auch ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallumstände vor Ort zum Einsatz.

Die Landeseinsatzzentrale spricht von mehreren Unfallursachen: unangepasste Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit.

Am Donnerstag wird die Stadt als Straßenbaulastträger die weiteren Schäden beseitigen. Bis die Ampel wieder funktionsfähig ist, gelten die Verkehrszeichen bezüglich Vorfahrtsregeln.

Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Ein Autofahrer ist am Mittwoch an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Krämpferstraße in Erfurt gegen eine Ampel gefahren, die dann wiederum auf einen Fußgänger stürzte. Dieser musste ins Helios-Krankenhaus gebracht werden. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Zuvor soll dem Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug die Vorfahrt genommen haben. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Die Landeseinsatzzentrale spricht von mehreren Unfallursachen: unangepasste Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Ein Gutachter war vor Ort, zu längeren Verkehrsbehinderungen ist es wegen der Aufräumarbeiten jedoch nicht gekommen. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Am Donnerstag wird die Stadt als Straßenbaulastträger die weiteren Schäden beseitigen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Unfall auf Erfurter Kreuzung - Ampel stürzt auf Fußgänger Bis die Ampel wieder funktionsfähig ist, gelten die Verkehrszeichen bezüglich Vorfahrtsregeln. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: