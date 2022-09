An der Erfurter Schotte laufen Proben für „Stolz und Vorurteil“

Erfurt. Das Jugendtheater Schotte ist in die neue Spielzeit gestartet und arbeitet bereits an neuen Premieren. Eine davon heißt „Stolz und Vorurteil“.

Die Schotte ist wieder mit voller Kraft in die neue Spielzeit gestartet. Mit „Farm der Tiere“ und „Geht’s noch?!“ meldete sich das Jugendtheater aus den Ferien zurück.

Zwei Premieren stehen im Spielplan: Am 7. Oktober wird „Stolz und Vorurteil“ in Regie von Susanne Koschig und Steffen Wilhelm auf die Bühne gebracht, im Januar 2023 wird mit „Nathan der Weise“ in Regie von Matthias Thieme und Uta Wanitschke ein weiteres Stück Premiere feiern. „Elektra“ nach Sophokles ist als Produktion geplant. Mit „39 Stufen“ kommt ein Agentenabenteuer in den Spielplan und Fabian Hagedorn inszeniert „Anleitung zum Glücklichsein“.

Neu ist auch, dass es zu ausgewählten Inszenierungen auf der Webseite der Schotte Mappen für Schulklassen zum Download gibt – zur Vor- und Nachbereitung eines Schotte-Besuchs.

Unter dem Motto „Schotte to go“ ist das Mitspieltheater in Kindergärten unterwegs – hier können sich Einrichtungen noch anmelden. Straßentheater zu Dalberg gibt es am heutigen Samstag, 10. September, auf der Rathausbrücke. Und am 24. September kann das Publikum „Romeo und Julia in 10 Minuten“ als Straßentheater-Walze erleben.