Erfurt. Der aus den Niederlanden stammende Violinist André Rieu startet am Mittwoch seine große Geburtstagstournee, bei der er auch in Erfurt halt machen wird.

André Rieu startet große Geburtstagstournee und kommt auch nach Thüringen

André Rieu begeistert mit seiner Violine weltweit Menschen jeder Altersgruppe. Seit über dreißig Jahren tourt der charismatische Niederländer mit seinem Orchester um die ganze Welt.

Am 1. Oktober des vergangenen Jahres feierte er seinen 70. Geburtstag und wird dieses Ereignis jetzt nachträglich in Deutschland mit seinen Fans feiern. Den Auftakt zu seiner großen Geburtstagstournee gibt es am Mittwochabend in Stuttgart. Es folgen 15 weitere Termine, die ihn unter anderem auch in die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt führen wird.

Laut seiner Künstlerfirma André Rieu Productions dürfen sich die Fans auf „romantische, humorvolle Konzertabende mit einem ganz besonderen Programm, bestehend aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper und natürlich vielen herrlichen Walzern und zahlreiche internationale Solisten“ freuen.

Termine Große Geburtstagstournee André Rieu 2020

15.01. Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle) 19 Uhr

16.01. Mannheim (SAP-Arena) 20 Uhr

17.01. Nürnberg (Arena Nürnberger Versicherung) 20 Uhr AUSVERKAUFT

18.01. München (Olympiahalle) 20 Uhr AUSVERKAUFT

31.01. Oberhausen (König-Pilsener-Arena) 20 Uhr

01.02. Frankfurt (Festhalle) 19 Uhr AUSVERKAUFT

13.02. Chemnitz (Messe) 20 Uhr

14.02. Erfurt (Messehalle) 20 Uhr

15.02. Hannover (TUI-Arena) 19 Uhr

04.03. Rostock (Stadthalle) 20 Uhr AUSVERKAUFT

05.03. Berlin (Mercedes-Benz-Arena) 20 Uhr AUSVERKAUFT

06.03. Hamburg (Barclaycard-Arena) 20 Uhr

07.03. Bremen (ÖVB-Arena) 20 Uhr

15.05. Köln (Lanxess-Arena) 19 Uhr

16.05. Halle/Westfalen (OWL-Arena) 19 Uhr

06.06. Leipzig (Quarterback-Immobilien-Arena) 20 Uhr