Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anja auf Achse: Macht der Gewohnheit

Der Moment scheint gekommen, in dem man den Überblick schlicht und ergreifend verloren hat. Überraschungen im Erfurter Straßennetz sind an der Tagesordnung, die Reaktionen darauf fallen durchaus verschieden aus. Völlige Ignoranz neuer Straßenschilder scheint die am meisten verbreitete zu sein.

Nehmen wir die Nordhäuser Straße und die Mühlhäuser Straße. Wer von der Bergstraße kommt und rechts Richtung Norden will, kommt nicht weit. Denn dort wird die Haltestelle barrierefrei umgebaut. Anlieger dürfen rechts abbiegen – Wahnsinn, wie viele ein Anliegen haben . . .

Jedenfalls setzt sich das fröhliche Weiter- und Durchfahren in der Mühlhäuser Straße fort. Kommt man von Norden, steht man vor einem Durchfahrtsverbotsschild. Und an der nächsten Kreuzung vor einem weiteren. Sie befinden sich dort aufgrund der Umleitung. Sie kommen also wieder weg. So manchen scheint das Schild nicht zu interessieren. So begegnen sich derzeit die Autofahrer, die die Umleitung aufgrund der Baustelle in der Nordhäuser Straße fahren, und Schilder-resistente Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts nicht die Umleitung fahren, sondern ihren Weg wie eh und je nehmen, regelmäßig in der Mühlhäuser Straße.