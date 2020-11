Jung und viel Verantwortung: Deutschlands jüngste Diözesan-Geschäftsführerin in Erfurt

„Darf ich Sie mal drücken?“ Anna Weß sagt diesen Satz und hat dabei glänzende Augen. Es ist der Satz eines Mannes, der sich bei ihr bedanken wollte. Sie berichtet von dieser Begegnung, die sich vor einigen Monaten ereignet hat. Der Mann hatte noch einen Wunsch: Einmal durch den Zoo. Er bekommt sogar eine private Führung, darf Tiere von ganz nah erleben. Der Mann ist schwer krank, im Rahmen des Projektes „Herzenswunsch-Krankenwagen“ wurde ihm der Wunsch erfüllt.

„Träume und Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Diese letzten Wünsche, die den Menschen oft alles bedeuten, wollen wir ihnen erfüllen“, sagt Anna Weß.

Sie betreut dieses Projekt – und ist seit 15. Oktober Deutschlands jüngste Diözesangeschäftsführerin der Malteser aller Diözesen in Deutschland. Mit ihren 28 Jahren obliegt ihr nun die Verantwortung als Diözesan-, Bezirks- und Landesgeschäftsführerin des Malteser Hilfsdienstes im Bistum Erfurt.

Durch ihr Trainee-Programm bei den Maltesern in Erfurt von September 2018 bis Februar 2020 war Anna Weß mit der Arbeit in ihrem neuen Verantwortungsbereich bestens vertraut. In dieser Zeit hat sie vor allem die Entwicklung und Förderung des Ehrenamtes begleitet. Bereits seit April diesen Jahres war sie als stellvertretende Diözesangeschäftsführerin tätig. Es waren schwierige Monate, aufgrund der Corona-Pandemie waren auch auf die Diözese umfassende Herausforderungen zugekommen.

Hilfe und Unterstützung fand und findet sie in Winfried Weinrich, dem ehrenamtlichen Diözesanleiter. Hauptamt und Ehrenamt sind eng verzahnt, etwa 380 Ehrenamtliche sind in den zahlreichen Diensten im Bistum Erfurt aktiv. Einige Beispiele sind die Hospiz- und Demenzgruppe, Schlaganfallhelfer und der Herzenswunsch-Krankenwagen. Die Dienste werden von Hauptamtlichen koordiniert, die Ehrenamtlichen, ein großer Teil sind Jugendliche, sind dann vor Ort aktiv. Auch in die Migrationsarbeit waren die Malteser 2016 eingestiegen. Sie übernahmen Lesepatenschaften, begleiten ausländische Mitbürger bei Elternabenden und bieten eine Fahrradwerkstatt an.

Anna Weß war als Jugendliche auch in einer katholischen Jugendorganisation aktiv. Sie stammt aus einem Ort nahe der Stadt Fulda. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik suchte sie neue Herausforderungen -- und stieß auf das Traineeprogramm der Malteser. Dieses Führungskräftenachwuchsprogramm reizte sie und sie bewarb sich. In den zwei Jahren durchlief sie alle Dienste, fuhr im Rettungsdienst mit, lernte zahlreiche Verantwortliche bei den Maltesern kennen. Sie baute das Herzenswunsch-Projekt auf. Im Haus erarbeitete sie sich einen guten Ruf, wurde von den Mitarbeitern anerkannt.

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse eignet sie sich nun noch an, schließlich ist das Erstellen von Plänen für den Rettungs- oder Fahrdienst keine einfache Aufgabe. „Lernen im Tun, nenne ich das“, sagt die junge Frau. Sie stelle sich gern dieser Herausforderung. Neben der fachlichen Kompetenz sei vor allem eine gute Kommunikation im Haus wichtig. Diese pflegt sie, bekommt positive Rückmeldungen.

Der Malteser-Hilfsdienst im Bistum Erfurt hat derzeit 8420 Mitglieder, davon sind 8030 Fördermitglieder, die durch ihre Beiträge zu einem großen Teil die vielfältigen Dienste der Malteser ermöglichen. „Wir sind aber vergleichsweise ein kleiner Sozialverband. Wir haben eine schmalere Verwaltung, die soziale Struktur ist in Thüringen anders als in anderen Diözesen. Das bedeutet, dass wir mit den Ressourcen sehr sparsam umgehen“, sagt Anna Weß.

Ein großer Teil der Aufgaben der hiesigen Malteser besteht im Fahrdienst. 80 Prozent der in Erfurt notwendigen Fahrten wird von den Maltesern abgedeckt. Doch aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließung von Kitas und Schulen mussten weniger Kinder gefahren werden. Dies hatte starke finanzielle Einbußen zur Folge. „Wir sind derzeit in engen Gesprächen mit der Stadtverwaltung und hoffen auf eine gute Lösung“, sagt Winfried Weinrich.